7 أسباب وراء شيب شعر الرأس

MENAFN - Khaberni) خبرني - يمكن أن يتفاجأ البعض بغزو الشيب لشعر الرأس في وقت مبكر، على الرغم من أن ظهوره يعتبر من علامات التقدم في السن. بحسب ما نشره موقع India Today، لذا هناك أسباب أخرى لشيب الشعر بخلاف الجينات الوراثية والتقدم في العمر، كما يلي:

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أميركا

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1. التقدم في السن





مع التقدم في السن، تنتج بصيلات الشعر كمية أقل من الميلانين، وهي الصبغة المسؤولة عن لون الشعر، مما يؤدي إلى ظهور الشعر الرمادي والأبيض.

2. الجينات الوراثية





تلعب التركيبة الجينية دورًا مهمًا في تحديد متى وكيف يبدأ شعر الرأس في التحول إلى مرحلة الشيب.

تعبيرية عن التوتر (أيستوك)

تعبيرية عن التوتر (أيستوك)

3. القلق والتوتر





يمكن أن يؤدي القلق والتوتر إلى حالة إجهاد مزمن تؤثر على تصبغ الشعر، والذي ينجم عنه تسريع عملية الشيب.

4. نقص العناصر الغذائية





يؤدي نقص بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية، وخاصة فيتامين B12، إلى الشيب المبكر.

5. الإجهاد التأكسدي





يؤدي اختلال التوازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم إلى إتلاف بصيلات الشعر ويؤدي إلى ظهور الشعر الأشيب.

6. التدخين





تم ربط التدخين بالشيب المبكر بسبب آثاره الضارة على الصحة العامة والدورة الدموية.

7. اضطرابات المناعة الذاتية





يمكن أن تؤثر حالات مثل البهاق أو الثعلبة البقعية على إنتاج الميلانين، مما يؤدي إلى ظهور الشعر الرمادي أو الأبيض.







