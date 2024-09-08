غازبروم الروسية ترسل 41.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

غازبروم الروسية ترسل 41.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
التاريخ
9/8/2024 5:12:40 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة غازبروم الروسية انها سترسل 41.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد، وهو ما لا يختلف كثيرا عن الكميات المرسلة الأيام في القليلة الماضية.
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