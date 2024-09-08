إسرائيل تعلن مقتل 3 أشخاص في هجوم بالرصاص قرب الحدود مع الأردن



أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار بالقرب من معبر اللنبي مع الأردن.

وأضاف

أن مطلق الرصاص اقترب من جسر اللنبي من الأردن في شاحنة وخرج منها وفتح النار.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مطلق النار قتل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويستخدم المعبر الحدودي فلسطينيون وإسرائيليون وسياح دوليون. وكان أفراد من خدمة الإسعاف الإسرائيلية

في مكان الحادثة وأكدوا عدد القتلى.



