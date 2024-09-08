إسرائيل تعلن مقتل 3 أشخاص في هجوم بالرصاص قرب الحدود مع الأردن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار بالقرب من معبر اللنبي مع الأردن.
وأضاف
أن مطلق الرصاص اقترب من جسر اللنبي من الأردن في شاحنة وخرج منها وفتح النار.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مطلق النار قتل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويستخدم المعبر الحدودي فلسطينيون وإسرائيليون وسياح دوليون. وكان أفراد من خدمة الإسعاف الإسرائيلية
في مكان الحادثة وأكدوا عدد القتلى.
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