معركة الكلمات بين ترامب وهاريس.. من يحسم الصراع في المناظرة المرتقبة؟

في عالم السياسة، تُعد الكلمات أداة قوية للتأثير والتوجيه، وهذا ما شاهدناه في الفترة الأخيرة بين الرئيس السابق دونالد ونائبة الرئيس الأمريكي

كامالا هاريس.

هذا الصراع

ليست مجرد تبادل للكلمات، بل هو صراع حول كيفية توجيه الخطاب السياسي وتشكيل الرأي العام في فترة مليئة بالتحديات.

وتعكس هذه المعركة اللفظية أبعادًا أعمق من مجرد خلافات حول السياسات، فهي

تعكس أيضاً الاستراتيجيات والأساليب التي يستخدمها كل منهما لتقوية مكانتهما السياسية ولإقناع الجمهور خلال مناظرتهما المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل.

أسلوب ترامب: التحدي والجرأة

دونالد ترامب، الذي اشتهر بأسلوبه المباشر وغير التقليدي، يستخدم الكلمات كأداة لإثارة الجدل وجذب الانتباه. غالباً ما يوجه انتقادات لاذعة ويعتمد على التعبيرات القوية والمباشرة. في معركته الكلامية ضد كامالا هاريس.

يركز ترامب على نقاط الضعف السياسية والسياسات التي يراها غير فعالة. هذا الأسلوب يهدف إلى تعزيز قاعدة داعميه وزرع الانقسام في معسكر المعارضة.

استراتيجية هاريس: التصحيح والدفاع

على الجانب الآخر، تتبنى كامالا هاريس أسلوباً مختلفاً، حيث تسعى للتأكيد على القيم والأهداف التي تدافع عنها الإدارة الحالية. تستغل هاريس المنابر العامة لتصحيح المعلومات المغلوطة والتأكيد على إنجازات الحكومة. بدلاً من المواجهة المباشرة، تفضل هاريس التركيز على تقديم الحجج المدعومة بالحقائق، وتسلط الضوء على القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على حياة الأمريكيين.

تأثير المعركة الكلامية

تؤثر هذه المعركة الكلامية بشكل كبير على الرأي العام، فالأساليب المتباينة تعكس الفجوات السياسية في الولايات المتحدة وتؤثر على كيفية استقبال الناخبين للرسائل السياسية. بينما يعزز ترامب الانقسام ويستثمر في الخطابات المثيرة للجدل، تسعى هاريس لبناء توافق واسع ودعمه ببيانات واضحة وإنجازات ملموسة.

موعد المناظرة



ستقام المناظرة بين هاريس وترامب يوم الثلاثاء 10 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وستستمر لمدة 90 دقيقة مع فواصل إعلانية.

وتستضيف قناة ABC News المناظرة في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا.

ويتولى ديفيد موير والمذيعة لينسي ديفيس إدارة المناظرة.



قواعد المناظرة



بعد أسابيع من الجدل حول قضية " كتم الميكروفونات"

وافقت حملة هاريس على اتباع قاعدة المناظرة والتي تقضي بكتم صوت ميكروفون كل مرشح أثناء حديث خصمه.

وكان فريق هاريس

قد ضغط من أجل إبقاء الميكروفونات غير مكتومة، وهو ما يحدث عادة في المناظرات الرئاسية، وكان من شأن الميكروفونات غير المكتومة أن تسمح للمرشحين بتحدي بعضهم البعض، وهو ما كانت حملة هاريس تأمل أن يدفع ترامب إلى " الانفجارات غير المعتدلة ".

وسيتم تزويد المرشحين بقلم وورقة وزجاجة مياه على منصاتهما. وسيتم حظر الدعامات أو الملاحظات المكتوبة مسبقًا.

وفاز ترامب بقرعة العملة المعدنية لتحديد ترتيب البيانات الختامية للمرشحين أو أماكنهما على المنصة. واختار الرئيس السابق مرة أخرى اختيار ترتيب البيانات، واختار إلقاء البيان الختامي الأخير. واختارت هاريس المنصة التي ستكون على يمين شاشات المشاهدين.



دقيقتان للإجابة ودقيقتان للرد

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية

سيكون لدى هاريس وترامب دقيقتان للإجابة، ودقيقتان للرد، ودقيقة واحدة للمتابعة والرد على الردود أو التوضيحات.



وسيكون لديهما دقيقتان للبيان الختامي. ولا يجوز للمرشحين طرح الأسئلة على بعضهما البعض ولن يُسمح لهما بالتفاعل مع موظفي الحملة أثناء الفواصل الإعلانية.

هل سيكون هناك جمهور في الاستوديو؟

لن يكون هناك جمهور في الاستوديو ولا بيانات افتتاحية، وهو ما يتفق مع مناظرة يونيو.