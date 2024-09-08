Sunday, 08 September 2024 03:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن يحقق في حادثة إطلاق النار على الجانب الآخر من جسر الملك حسين

9/8/2024 5:12:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية ، اليوم الأحد، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

من جانبها ، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا
قوله إن "الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس، متوقفة تماما حتى اللحظة ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله".

ووفق الوكالة ، "شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية".

وأفادت مصادر أمنية
فلسطينية بأن "قوات الاحتلال احتجزت عمالا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة".

وقتل ثلاثة إسرائيليين في
هجوم بإطلاق نار على محطة شحن عند معبر اللنبي الحدودي مع الأردن .

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن
مسلحاً وصل عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي وترجل من الشاحنة وفتح النار على القوات التي تحرس المعبر.

وكان الجيش الإسرائيلي
أعلن اليوم الأحد مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار بالقرب من معبر اللنبي مع الأردن.

وأضاف
أن مطلق الرصاص اقترب من جسر اللنبي من الأردن في شاحنة وخرج منها وفتح النار.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مطلق النار قتل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويستخدم المعبر الحدودي فلسطينيون وإسرائيليون وسياح دوليون. وكان أفراد من خدمة الإسعاف الإسرائيلية
في مكان الحادثة وأكدوا عدد القتلى.


MENAFN08092024000110011019ID1108648900

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث