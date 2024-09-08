الأردن يحقق في حادثة إطلاق النار على الجانب الآخر من جسر الملك حسين

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية ، اليوم الأحد، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

من جانبها ، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا

قوله إن "الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس، متوقفة تماما حتى اللحظة ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله".

ووفق الوكالة ، "شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية".

وأفادت مصادر أمنية

فلسطينية بأن "قوات الاحتلال احتجزت عمالا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة".

وقتل ثلاثة إسرائيليين في

هجوم بإطلاق نار على محطة شحن عند معبر اللنبي الحدودي مع الأردن .

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن

مسلحاً وصل عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي وترجل من الشاحنة وفتح النار على القوات التي تحرس المعبر.

وكان الجيش الإسرائيلي

أعلن اليوم الأحد مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار بالقرب من معبر اللنبي مع الأردن.

وأضاف

أن مطلق الرصاص اقترب من جسر اللنبي من الأردن في شاحنة وخرج منها وفتح النار.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مطلق النار قتل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويستخدم المعبر الحدودي فلسطينيون وإسرائيليون وسياح دوليون. وكان أفراد من خدمة الإسعاف الإسرائيلية

في مكان الحادثة وأكدوا عدد القتلى.



