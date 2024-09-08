بلدية دبي تكشف عن مشروع تجميلي لتقاطع شارع المطار وشارع الشيخ محمد بن زايد

في إطار التزام بلدية دبي بتعزيز المظهر الجمالي للمدينة وإبراز تفردها وتألقها كوجهة عالمية متميزة، أعلنت البلدية عن استكمال مشروع تجميل وتخضير تقاطع شارع المطار وشارع الشيخ محمد بن زايد، مقدمةً أيقونة ترحب بزوار دبي بإطلالة عصرية رائعة تُضفي رونقاً فريداً يعكس جاذبية المدينة من الأعلى.

وحرصت بلدية دبي على أن يتميز المشروع بتصميم فريد يعكس روح الحداثة ويراعي مبادئ الاستدامة، نظراً لأهمية هذا التقاطع كأحد المعالم الأولى التي يراها الزوار القادمون إلى الإمارة، حيث تضمن التصميم عبارات ترحيبية باللغتين العربية والإنجليزية، "أهلاً بكم في دبي"، ما يعزز الشعور بالتميز والترحيب لدى الزوار منذ لحظة وصولهم.

أكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في جعل دبي أفضل مدينة للحياة في العالم، كما يُجسد جهود البلدية المتواصلة لمضاعفة المساحات الخضراء في الإمارة وتعزيز جمالية المدينة بما يتماشى مع المعايير العالمية للاستدامة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المشاريع الحيوية في خلق بيئة جذابة للزوار والمقيمين في الإمارة على حد سواء.

وقال الهاجري: "يُعدّ هذا المشروع واحداً من ضمن سلسلة مشاريع تنفذها بلدية دبي في إطار تخضير وتجميل الإمارة، حيث يُسهم المشروع في تعزيز جاذبية دبي وتميزها في تقديم بيئة متوازنة تجمع بين التطور العمراني وتراعي عناصر الاستدامة البيئية، لذا، نواصل تنفيذ مشاريع تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي وإضفاء لمسة جمالية تُسهم في تعزيز مكانة دبي وحضورها العالمي".

يغطي مشروع تجميل وتخضير تقاطع شارع المطار وشارع الشيخ محمد بن زايد مساحة تزيد عن 360,000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم، ما يجعله من أكبر المشاريع التجميلية في الإمارة.

وقد تميز التصميم بعناصر جمالية لافتة تضمنت استخدام الحصى الملوّنة والإضاءة الليلية المبتكرة، مما أضفى تجربة بصرية مميزة للزوار سواء خلال الليل أو النهار.

وبفضل تنسيق الألوان المدروس، يتمكن المسافرون من الاستمتاع بجمال المشروع على مدار اليوم، حيث تمثل عناصر الإضاءة إحدى الملامح التي تضيف للمنطقة أجواءً ساحرة تُبرز تميزها وتفردها.

وشمل المشروع منظومة زراعية تجميلية متنوعة، حيث جرى زراعة 50,000 شجرة ونبتة إلى جانب مجموعة متنوعة من الشجيرات ومغطيات التربة بأنواع مختلفة تم اختيارها بعناية لتضفي تنوعاً نباتياً يثري المشهد الجمالي.

كما تم تصميم أسوار نباتية مبتكرة تُضفي لمسات حيوية على التصميم وتُعزز من جاذبيته البصرية، وتم دعمه بأنظمة ريّ حديثة ومتطورة تعمل على تحسين كفاءة استخدام المياه وضمان استدامة النباتات على المدى الطويل لتحقيق التوازن بين الجمال الطبيعي والاستدامة.

وتعتزم بلدية دبي تنفيذ المزيد من المشاريع الزراعية التجميلية لإبراز جمال وتفرّد دبي ويعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية بمعايير غير مسبوقة.

وتسهم هذه المبادرات في إضفاء طابع جمالي متفرّد على المدينة، وترسخ جاذبيتها الحضرية، بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية للنمو والتميز.