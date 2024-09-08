أعلنت "قمة المليار متابع" التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد، عن فتح باب المشاركة في برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" التابع لقمة المليار متابع، والذي يعد الأول من نوعه، حتى 20 سبتمبر الجاري، حيث يستهدف البرنامج توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى لطرحها أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات التي تتولى بدورها رعاية الفكرة والاستثمار فيها.

ويجمع البرنامج المرتقب التي سيتم تدشين فعالياته خلال النسخة الثالثة من قمة المليار متابع والتي تنطلق في الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، بين الشركات الناشئة والأفراد المتخصصين في صناعة المحتوى ونخبة من المستثمرين على مدار ثلاثة أيام من العروض الحية والمناقشات المثمرة.

وتمر تصفيات البرنامج بثلاث مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولى اختيار 25 متقدماً من الشركات الناشئة في صناعة المحتوى والأفراد من صناع المحتوى

أصحاب الأفكار الريادية لعرض أفكارهم بصورة مباشرة أمام لجنة التحكيم المكونة من كبار المستثمرين والخبراء العالميين، فيما تجمع المرحلة الثانية 10 مشاركات، وتشهد المرحلة الأخيرة منافسة مشاركتين على المركزين الأول والثاني للحصول على فرص استثمارية واعدة.

ويتيح البرنامج للمتقدمين عرض أفكارهم بصورة مباشرة أمام أعضاء لجنة التحكيم ومناقشة إمكانية نجاحها في السوق، بالإضافة إلى دراسة متطلبات الدعم والتمويل.

ويأتي برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى التابع لقمة المليار متابع، في إطار حرص القمة على تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال في مجال صناعة المحتوى، حيث توفر القمة عبر البرنامج منصة حيوية تجمع المبدعين والمستثمرين والخبراء في صناعة المحتوى لتبادل الأفكار والابتكارات والتعاون في مشاريع تساهم في دفع عجلة النمو في هذا القطاع الواعد وتتيح الفرصة لأصحاب المشاريع الريادية لعرض مشاريعهم أمام جمهور واسع، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على التمويل والدعم اللازمين.

منصة تفاعلية

وأكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، أن برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" التابع لقمة المليار متابع، الأول من نوعه، يوفر منصة تفاعلية تساعد صناع المحتوى وأصحاب الشركات الناشئة في صناعة المحتوى على تحقيق طموحاتهم وتمنحهم الفرصة لتجاوز التحديات التي تواجههم أثناء رحلتهم مع عالم ريادة الأعمال، إذ يوفر البرنامج بيئة متكاملة تم تصميمها بعناية لتمكين المشاركين من تطوير أفكارهم.

وقالت: "يجسد البرنامج التزام قمة المليار متابع بتقديم الدعم لأصحاب الأفكار الريادية في صناعة المحتوى خلال رحلتهم نحو الريادة في السوق الإعلامي، حيث يفتح آفاقاً جديدة لأصحاب المشاريع للنمو والتطور في مختلف القطاعات، ويمنحهم فرصة استثنائية لإبراز تجاربهم وأفكارهم أمام نخبة من المستثمرين، وبما يعزز قدراتهم على تقديم مشاريع تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة".

وأضافت: يبدأ "الاستثمار مع صناع المحتوى" التابع لقمة المليار متابع في تنفيذ برنامجه الطموح بمجرد الانتهاء من استقبال طلبات المشاركة في 20 سبتمبر الجاري واختيار 25 مشاركة من أصحاب الأفكار الريادية، ستنضم إلى برنامج إرشادي وتدريبي تنظمه قمة المليار متابع لتكون جاهزة لعرض أفكارها ومشاريعها أثناء انعقاد القمة، وبما يتيح لها فرصة الحصول على دعم استراتيجي يساعدها على النمو والتوسع.

تقييم دقيق

ويستقبل "برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى" التابع لقمة المليار متابع المشاركات من كافة الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى أصحاب الأفكار الريادية من حول العالم، حيث يشترط في الشركات المتقدمة أن تكون مسجلة قانونياً، وأن يكون عمر المشارك 18 عاماً فما فوق، ويمكن لكل شركة ناشئة تقديم عرض واحد، حيث ستخضع جميع المشاركات لعملية تقييم دقيقة لضمان تماشيها مع متطلبات البرنامج وأهدافه.

ودعت قمة المليار متابع أصحاب الشركات الناشئة في صناعة المحتوى والأفراد من صناع المحتوى إلى التقدم عبر الموقع الإلكتروني للقمة: لاختيار المشاريع الأفضل للعرض ضمن أجندة قمة المليار متابع في يناير المقبل.

ويتولى فريق متخصص عملية فرز طلبات المشاركة في البرنامج حيث سيجري اختيار أفضل 25 متقدماً من الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى ممن يمتلكون أفكاراً ريادية للمشاركة في البرنامج، وسيتم توجيه الدعوة لهم لتقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم من كبار الخبراء والمستثمرين، والذين سيقدمون الدعم والتوجيه للشركات المختارة بهدف تعزيز نجاحها في السوق.

معايير محددة

وستعمل لجنة التحكيم التي تتكون من كبار المستثمرين والخبراء العالميين على اختيار الشركات الناشئة في صناعة المحتوى والأفراد من صناع المحتوى للمشاركة في البرنامج بناءً على عدد من المعايير من بينها: جدوى الفكرة المعروضة، وجودة العرض التسويقي، والإمكانات السوقية، والابتكار والإبداع في فكرة المشروع، والقابلية للتوسع والنمو، ومدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وجودة التنفيذ والتخطيط، وكذلك الفريق المؤسس وقدرته على القيادة والتطوير، بالإضافة إلى ذلك، سيجري تقييم إمكانات المشروع المالية ومدى قدرته على تحقيق الربحية وجذب الاستثمارات المستقبلية.

وفي نهاية البرنامج سيجري اختيار أفضل مشاركتين في المركزين الأول والثاني من الشركات الناشئة في صناعة المحتوى أو الأفراد من صناع المحتوى ممن يمتلكون أفكاراً ريادية، وتأثيراً إيجابياً حيث ستحصلان على فرص واعدة للاستثمار والشراكات والتعاون.

حشد جماهيري

ويستهل البرنامج فعالياته في اليوم الأول من انطلاق النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، حيث ستقوم الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى بعرض الأفكار أمام جمهور القمة، ولجنة التحكيم التي تناقش بدورها المشاركين عن جدوى المشاريع والفرص الاستثمارية المستقبلية التي توفرها ومن ثم تخضع كافة المشاركات للتصويت من قبل اللجنة والجمهور لاختيار أفضل 10 مشاركات.

فيما يشهد اليوم الثاني، استعراض أفكار المشاركات العشر التي وقع عليها الاختيار في اليوم الأول، أمام لجنة التحكيم بهدف اختيار مشاركتين للصعود للمرحلة النهائية التي تنطلق في ثالث أيام القمة والتي ستُجرى منافساتها على شكل مبارزة ثنائية، حيث سيتحدى المشاركان بعضهما في موضوعات وعناصر محددة.

يذكر أن قمة المليار متابع التي تنطلق نسختها الثالثة تحت شعار "المحتوى الهادف" تسعى إلى مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى أفراداً ومؤسسات على جميع منصات التواصل الاجتماعي لمناقشة كيفية مساهمة الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة. وتترجم القمة، استراتيجية دولة الإمارات في أن تكون حاضنة لمبدعي العالم عبر استقطاب أبرز صنّاع المحتوى في العالم وممثلي كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي في منصة واحدة، وفي الوقت نفسه تحويل تجارب وخبرات المشاركين في الحدث إلى دروس ومهارات يتبادلونها مع صنّاع المحتوى الجدد.