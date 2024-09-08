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ملف الهجرة بإسبانيا.. ما بين التوظيف السياسي والتحديات المستقبلية

9/8/2024 5:12:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من هنادي وطفة (تقرير إخباري)
مدريد - 8 - 9 (كونا) -- يثير ملف الهجرة جدلا متناميا في إسبانيا باعتباره احدى القضايا المهمة ذات الأبعاد المعقدة بسبب جذور المشاكل التي ترتبط بها والآثار المترتبة عليها في ضوء زيادة تدفق المهاجرين غير النظاميين خلال الفترة الماضية.
وتوصف قضية الهجرة واللجوء في اسبانيا بأنها مليئة بالتحديات لاسيما في ظل مساعي اليمين واليمين المتطرف لتأجيج خطاب الكراهية والخوف فيما يتمسك الاشتراكيون بأنه تتمتع بأوجه إيجابية لكن مع ضرورة إعادة هيكلة قوانينها لمواجهة التحديات المستقبلية.
ولطالما كانت إسبانيا نظرا لموقعها الجغرافي الذي يبعد 14 كيلومترا فقط من القارة الافريقية وعلاقتها ببلدان أمريكا اللاتينية بوابة تقليدية لعدد كبير من المهاجرين النظاميين وغير النظاميين الذين يصلون إما عن طريق البحر (السواحل الجنوبية وجزر البليار أو جزر الكناري) أو عن طريق البر والبحر عبر مدينتي (سبتة) و (مليلية) التابعتين للتاج الإسباني.
وتشير بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إلى ان عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى المملكة في عام 2018 بلغ 64298 شخصا ثم هبط إلى 32449 في عام 2019 قبل ارتفاعه مجددا إلى 42097 في عام 2020 وإلى 41945 في عام 2021.
وشهد ذلك العدد نمو كبيرا في عام 2023 مع وصول 56852 مهاجرا غير نظامي بارتفاع قدره 1ر82 في المئة مقارنة بعام 2022 عندما سجلت إسبانيا 31219 مهاجرا غير نظامي.
وسجل عدد الواصلين عن طريق البحر في 2023 نموا قدره 3ر92 في المئة وصولا إلى 55618 مهاجرا (مقابل 28930 في عام 2022) بلغوا السواحل الإسبانية على متن 1817 قاربا مقابل 1704 قوارب في عام 2022 فيما وصل البقية برا وبحرا عبر الحدود مع مدينتي (سبتة) و(مليلية).
ومنذ مطلع العالم الجاري وحتى 15 أغسطس الماضي وصل إلى إسبانيا عبر البر والبحر وفق التقرير الأخير لوزارة الداخلية الإسبانية 31155 مهاجرا منهم 29512 مهاجرا عبر البحر مقابل 18069 مهاجرا في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو قدره 3ر63 في المئة فيما وصلها برا عن طريق (سبتة) و (مليلية) 1643 فردا بنمو بنسبة 143 في المئة.
وتشير بيانات مؤسسة البحوث الاقتصادية والاجتماعية المستقلة (فونكاس) لشهر مايو الماضي إلى ان عدد المهاجرين غير القانونيين المقيمين في إسبانيا بلغ في نهاية عام 2023 قرابة 700 ألف شخص بعدما كان يقف عند 480 ألف مهاجر غير نظامي في عام 2021.
ويشكل ذلك نسبة صغيرة نسبيا بعدد المهاجرين النظاميين البالغ عددهم قرابة 5ر6 مليون شخص بينما يبلغ عدد المواطنين الاسبان 1ر42 مليون شخص (ليقف مجموع سكان إسبانيا عند 59ر48 مليون شخص) علما ان السلطات الاسبانية نفذت 2515 عملية طرد في الربع الأول من عام 2024 وأصدرت أكثر من 10 ألاف قرار بطرد مهاجرين غير نظاميين.
وتحظى الهجرة غير النظامية في إسبانيا باهتمام سياسي بالغ ويستخدم اليمين واليمين المتطرف أرقامها ودلالاتها بشكل متكرر في خطابات ومنشورات لا تخلو من العنصرية وكراهية المسلمين ويوظفها كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية وغالبا ما يصف هذه الظاهرة ب"الغزو" الذي يستهدف ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الإسباني.
ويتم التركيز في ذلك بشكل خاص على قضيتين أساسيتين هما الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة ولاسيما الذي يصلون إلى سواحل أرخبيل (جزر الكناري) في المحيط الأطلسي أما الثانية فهي عدد المهاجرين القاصرين الذين يدخلون البلاد بلا مرافق بالغ وما ينطوي عليه ذلك من تحديات.
وتكتسي (جزر الكناري) أهمية خاصة كطريق بديل يطلق عليه باسم (طريق جزر الكناري) بعد تضييق الخناق على طرق أخرى حيث وصل إلى سواحل جزرها منذ عام 1994 ما يقرب من 230 ألف شخص نصفهم في السنوات الخمس الماضية وذلك وفق بيانات منتدى الاندماج الاجتماعي للمهاجرين وهي هيئة استشارية تابعة للحكومة الاسبانية.
وبلغ عدد المهاجرين الواصلين إليها 39910 مهاجرين في عام 2023 بنمو قدره 5ر154 في المئة مقارنة بعام 2022 (15682 مهاجرا) فيما وصل إلى سواحل جزرها 22304 مهاجرا منذ يناير الماضي وحتى 15 أغسطس الماضي بنمو قدره 1ر126 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 (9864 مهاجرا) وفق بيانات وزارة الداخلية الإسبانية.
لكن هذا الطريق هو أيضا أحد أكثر الطرق دموية في العالم حيث تشير مؤسسة (كاميناندو فرونتيراس) الإسبانية غير الحكومية إلى ان 4808 مهاجرين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الأرخبيل الإسباني في الفترة بين يناير ومايو الماضيين.
وبالنسبة للمهاجرين القاصرين (ويطلق عليهم اختصارا لوس ميناس) فتشير بيانات وزارة الداخلية انه كان يوجد في إسبانيا حتى 31 ديسمبر من عام 2023 مجموع 15045 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 و23 سنة حصلوا على تصاريح إقامة كقاصرين وشباب غير مصحوبين بنمو قدره 33 في المئة مقارنة بعام 2021.
وتتراوح أعمار 12921 منهم بين 18 و23 عاما وقد انخرط 67 في المئة منهم في عام 2023 في سوق العمل الإسباني ارتفاعا من 7347 في عام 2021 معظمهم في صناعة الضيافة والأنشطة الإدارية والخدمات والزارعة والثروة الحيوانية وفق آخر تقرير لوزارة الداخلية بهذا الشأن.
ووفد معظم أولئك القاصرين من المغرب مع 10123 فرد و1227 من غامبيا و931 من الجزائر و551 من السنغال و390 آخرين من مالي ويرفض عدد كبير من البلديات الإسبانية التي يحكمها اليمين واليمين المتطرف استضافتهم وفق جدول توزيع المهاجرين الذي أعدته الحكومة المركزية الإسبانية.
ويتذرع هؤلاء بان القاصرين والشباب الذين انتهت وصاية الدولة عليهم بعد بلوغهم 18 سنة يرتبكون السرقات ويتسببون بالمشاكل في الأحياء التي تستضيفهم وينشرون الفوضى والخوف وذلك ارتكازا إلى بعض من السلوكيات الصادرة عنهم والتي تسببت أحيانا في خروج مظاهرات معادية لهم من قبل سكان بعض الأحياء التي نزلوا فيها.
وفي الوقت نفسه تؤكد الحكومة الإسبانية على ان ذلك تصرف غير مسؤول من جانب اليمين واليمين المتطرف لاسيما ان إسبانيا نجحت في دمج أكثر من 35 طفلا أوكرانيا في النظام التعليمي الاسباني منذ عام 2022 دون أي عقبات.
ويساهم الخطاب الشعبوي لليمين المتطرف ولاسيما حزب (بوكس) في رفع مستوى القلق والخوف لدى الشعب الإسباني الاسباني من ظاهرة الهجرة غير النظامية لدرجة اعتبارها أحد أهم المشكلات التي تواجهها إسبانيا في الوقت الحاضر.
ويشير مقياس الرأي الأخير الذي أجراه مركز البحوث الاجتماعية الإسباني (ثيس) في شهر يوليو الماضي إلى ان الهجرة احتلت المرتبة الرابعة على قائمة المشكلات التي يعاني منها الشعب الإسباني بعد البطالة والمشكلات السياسية والمشكلات الاقتصادية على الترتيب.
واعتبر زعيم الحزب اليميني المحافظ ان الجولة الافريقية الأخيرة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى موريتانيا وغامبيا والسنغال كانت بمثابة فتح الباب على مصراعيه للهجرة والتشجيع عليها على حساب أمن المواطن الإسباني ورخاءه وحرياته.
ومن جانبه أكد الزعيم الاشتراكي ان الهجرة ضرورية لبقاء إسبانيا ونموها وازدهارها مشددا على أهمية تنظيم الهجرة والهجرة الدائرية والتعاون الوثيق مع الدول الافريقية في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
وتتوقع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتيكس) استمرار تشكيل الهجرة غير النظامية تحديا كبيرا في العام الجاري فيما يرى الاتحاد الأوروبي ان عقد شراكات شاملة مع دول المنشأ هو الطريقة المثلى لاحتواء تدفق الهجرة نحو السواحل الأوروبية.
وتوصف الهجرة قديمة قدم الدهر ومعظم المهاجرين الدوليين وعددهم حوالي 281 مليونا وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة (وهي وكالة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة) في عام 2020 يتبعون القنوات المنظمة باستثناء رقم صغير نسبيا يتبع قنوات غير شرعية. (النهاية)

ه ن د / ط م ا



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