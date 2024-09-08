ملف الهجرة بإسبانيا.. ما بين التوظيف السياسي والتحديات المستقبلية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من هنادي وطفة (تقرير إخباري)
مدريد - 8 - 9 (كونا) -- يثير ملف الهجرة جدلا متناميا في إسبانيا باعتباره احدى القضايا المهمة ذات الأبعاد المعقدة بسبب جذور المشاكل التي ترتبط بها والآثار المترتبة عليها في ضوء زيادة تدفق المهاجرين غير النظاميين خلال الفترة الماضية.
وتوصف قضية الهجرة واللجوء في اسبانيا بأنها مليئة بالتحديات لاسيما في ظل مساعي اليمين واليمين المتطرف لتأجيج خطاب الكراهية والخوف فيما يتمسك الاشتراكيون بأنه تتمتع بأوجه إيجابية لكن مع ضرورة إعادة هيكلة قوانينها لمواجهة التحديات المستقبلية.
ولطالما كانت إسبانيا نظرا لموقعها الجغرافي الذي يبعد 14 كيلومترا فقط من القارة الافريقية وعلاقتها ببلدان أمريكا اللاتينية بوابة تقليدية لعدد كبير من المهاجرين النظاميين وغير النظاميين الذين يصلون إما عن طريق البحر (السواحل الجنوبية وجزر البليار أو جزر الكناري) أو عن طريق البر والبحر عبر مدينتي (سبتة) و (مليلية) التابعتين للتاج الإسباني.
وتشير بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إلى ان عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى المملكة في عام 2018 بلغ 64298 شخصا ثم هبط إلى 32449 في عام 2019 قبل ارتفاعه مجددا إلى 42097 في عام 2020 وإلى 41945 في عام 2021.
وشهد ذلك العدد نمو كبيرا في عام 2023 مع وصول 56852 مهاجرا غير نظامي بارتفاع قدره 1ر82 في المئة مقارنة بعام 2022 عندما سجلت إسبانيا 31219 مهاجرا غير نظامي.
وسجل عدد الواصلين عن طريق البحر في 2023 نموا قدره 3ر92 في المئة وصولا إلى 55618 مهاجرا (مقابل 28930 في عام 2022) بلغوا السواحل الإسبانية على متن 1817 قاربا مقابل 1704 قوارب في عام 2022 فيما وصل البقية برا وبحرا عبر الحدود مع مدينتي (سبتة) و(مليلية).
ومنذ مطلع العالم الجاري وحتى 15 أغسطس الماضي وصل إلى إسبانيا عبر البر والبحر وفق التقرير الأخير لوزارة الداخلية الإسبانية 31155 مهاجرا منهم 29512 مهاجرا عبر البحر مقابل 18069 مهاجرا في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو قدره 3ر63 في المئة فيما وصلها برا عن طريق (سبتة) و (مليلية) 1643 فردا بنمو بنسبة 143 في المئة.
وتشير بيانات مؤسسة البحوث الاقتصادية والاجتماعية المستقلة (فونكاس) لشهر مايو الماضي إلى ان عدد المهاجرين غير القانونيين المقيمين في إسبانيا بلغ في نهاية عام 2023 قرابة 700 ألف شخص بعدما كان يقف عند 480 ألف مهاجر غير نظامي في عام 2021.
ويشكل ذلك نسبة صغيرة نسبيا بعدد المهاجرين النظاميين البالغ عددهم قرابة 5ر6 مليون شخص بينما يبلغ عدد المواطنين الاسبان 1ر42 مليون شخص (ليقف مجموع سكان إسبانيا عند 59ر48 مليون شخص) علما ان السلطات الاسبانية نفذت 2515 عملية طرد في الربع الأول من عام 2024 وأصدرت أكثر من 10 ألاف قرار بطرد مهاجرين غير نظاميين.
وتحظى الهجرة غير النظامية في إسبانيا باهتمام سياسي بالغ ويستخدم اليمين واليمين المتطرف أرقامها ودلالاتها بشكل متكرر في خطابات ومنشورات لا تخلو من العنصرية وكراهية المسلمين ويوظفها كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية وغالبا ما يصف هذه الظاهرة ب"الغزو" الذي يستهدف ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الإسباني.
ويتم التركيز في ذلك بشكل خاص على قضيتين أساسيتين هما الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة ولاسيما الذي يصلون إلى سواحل أرخبيل (جزر الكناري) في المحيط الأطلسي أما الثانية فهي عدد المهاجرين القاصرين الذين يدخلون البلاد بلا مرافق بالغ وما ينطوي عليه ذلك من تحديات.
وتكتسي (جزر الكناري) أهمية خاصة كطريق بديل يطلق عليه باسم (طريق جزر الكناري) بعد تضييق الخناق على طرق أخرى حيث وصل إلى سواحل جزرها منذ عام 1994 ما يقرب من 230 ألف شخص نصفهم في السنوات الخمس الماضية وذلك وفق بيانات منتدى الاندماج الاجتماعي للمهاجرين وهي هيئة استشارية تابعة للحكومة الاسبانية.
وبلغ عدد المهاجرين الواصلين إليها 39910 مهاجرين في عام 2023 بنمو قدره 5ر154 في المئة مقارنة بعام 2022 (15682 مهاجرا) فيما وصل إلى سواحل جزرها 22304 مهاجرا منذ يناير الماضي وحتى 15 أغسطس الماضي بنمو قدره 1ر126 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 (9864 مهاجرا) وفق بيانات وزارة الداخلية الإسبانية.
لكن هذا الطريق هو أيضا أحد أكثر الطرق دموية في العالم حيث تشير مؤسسة (كاميناندو فرونتيراس) الإسبانية غير الحكومية إلى ان 4808 مهاجرين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الأرخبيل الإسباني في الفترة بين يناير ومايو الماضيين.
وبالنسبة للمهاجرين القاصرين (ويطلق عليهم اختصارا لوس ميناس) فتشير بيانات وزارة الداخلية انه كان يوجد في إسبانيا حتى 31 ديسمبر من عام 2023 مجموع 15045 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 و23 سنة حصلوا على تصاريح إقامة كقاصرين وشباب غير مصحوبين بنمو قدره 33 في المئة مقارنة بعام 2021.
وتتراوح أعمار 12921 منهم بين 18 و23 عاما وقد انخرط 67 في المئة منهم في عام 2023 في سوق العمل الإسباني ارتفاعا من 7347 في عام 2021 معظمهم في صناعة الضيافة والأنشطة الإدارية والخدمات والزارعة والثروة الحيوانية وفق آخر تقرير لوزارة الداخلية بهذا الشأن.
ووفد معظم أولئك القاصرين من المغرب مع 10123 فرد و1227 من غامبيا و931 من الجزائر و551 من السنغال و390 آخرين من مالي ويرفض عدد كبير من البلديات الإسبانية التي يحكمها اليمين واليمين المتطرف استضافتهم وفق جدول توزيع المهاجرين الذي أعدته الحكومة المركزية الإسبانية.
ويتذرع هؤلاء بان القاصرين والشباب الذين انتهت وصاية الدولة عليهم بعد بلوغهم 18 سنة يرتبكون السرقات ويتسببون بالمشاكل في الأحياء التي تستضيفهم وينشرون الفوضى والخوف وذلك ارتكازا إلى بعض من السلوكيات الصادرة عنهم والتي تسببت أحيانا في خروج مظاهرات معادية لهم من قبل سكان بعض الأحياء التي نزلوا فيها.
وفي الوقت نفسه تؤكد الحكومة الإسبانية على ان ذلك تصرف غير مسؤول من جانب اليمين واليمين المتطرف لاسيما ان إسبانيا نجحت في دمج أكثر من 35 طفلا أوكرانيا في النظام التعليمي الاسباني منذ عام 2022 دون أي عقبات.
ويساهم الخطاب الشعبوي لليمين المتطرف ولاسيما حزب (بوكس) في رفع مستوى القلق والخوف لدى الشعب الإسباني الاسباني من ظاهرة الهجرة غير النظامية لدرجة اعتبارها أحد أهم المشكلات التي تواجهها إسبانيا في الوقت الحاضر.
ويشير مقياس الرأي الأخير الذي أجراه مركز البحوث الاجتماعية الإسباني (ثيس) في شهر يوليو الماضي إلى ان الهجرة احتلت المرتبة الرابعة على قائمة المشكلات التي يعاني منها الشعب الإسباني بعد البطالة والمشكلات السياسية والمشكلات الاقتصادية على الترتيب.
واعتبر زعيم الحزب اليميني المحافظ ان الجولة الافريقية الأخيرة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى موريتانيا وغامبيا والسنغال كانت بمثابة فتح الباب على مصراعيه للهجرة والتشجيع عليها على حساب أمن المواطن الإسباني ورخاءه وحرياته.
ومن جانبه أكد الزعيم الاشتراكي ان الهجرة ضرورية لبقاء إسبانيا ونموها وازدهارها مشددا على أهمية تنظيم الهجرة والهجرة الدائرية والتعاون الوثيق مع الدول الافريقية في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
وتتوقع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتيكس) استمرار تشكيل الهجرة غير النظامية تحديا كبيرا في العام الجاري فيما يرى الاتحاد الأوروبي ان عقد شراكات شاملة مع دول المنشأ هو الطريقة المثلى لاحتواء تدفق الهجرة نحو السواحل الأوروبية.
وتوصف الهجرة قديمة قدم الدهر ومعظم المهاجرين الدوليين وعددهم حوالي 281 مليونا وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة (وهي وكالة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة) في عام 2020 يتبعون القنوات المنظمة باستثناء رقم صغير نسبيا يتبع قنوات غير شرعية. (النهاية)
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