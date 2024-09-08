الكويت تشارك العالم احتفاله باليوم الدولي لمحو الأمية بإنجازات متميزة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سارة المخيزيم (تقرير اخباري)

الكويت - 8 - 9 (كونا) -- تشارك الكويت دول العالم ومنظماته الأممية اليوم الأحد الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية الذي يصادف الثامن من سبتمبر من كل عام محققة إنجازات متميزة في هذا المجال جعلتها في مصاف الدول الرائدة خليجيا وعربيا.

واستمرارا لمسيرة التطور في مجال والقضاء على محو الأمية الذي بدأته الكويت منذ نهضتها فقد بلغت نسبة إنفاقها على التعليم حسب الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2023 / 2024) نحو 6ر12 في المئة في حين بلغت نسبة الأمية في عام 2024 لدى الذكور نحو 14ر0 في المئة ولدى الإناث نحو 2 في المئة.

ويهدف الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية إلى تذكير الشعوب بأهمية محو الأمية باعتباره مسألة من مسائل الكرامة وحقوق الإنسان وللنهوض بخطة محو الأمية للمضي قدما نحو مجتمعات مستدامة وأكثر إلماما بمهارات القراءة والكتابة.

ويسلط الاحتفال بذلك اليوم الضوء على ضرورة توفير المهارات القرائية الأساسية للجميع وتزويد كل فرد بمهارات أكثر تقدما في مجال القراءة من منظور التعلم مدى الحياة لأنها حق من حقوق الإنسان وركن من أركان التعلم ووسيلة لتعزيز الرفاهية وسبل العيش مما يشكل قوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي 26 أكتوبر عام 1966 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أنها خصصت الثامن من سبتمبر كل عام ليكون يوما دوليا لمحو الأمية بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية تعلم القراءة والكتابة للأفراد لما لها من أهمية للمجتمعات.

وأدركت الكويت منذ فجر نهضتها أهمية التعليم فأولته جل عنايتها ويسرت كل أسبابه وواكب ذلك اهتمام مماثل بتوفير سبل التعليم لأجيال من الآباء والأمهات فاتها قطار التعليم ففتحت وزارة التربية منذ عام 1957 مراكز لمحو الأمية ولتعليم الكبار في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ الاستقلال شهدت البلاد إصدار قوانين تنظم العملية التعليمية ومن أهمها القانون رقم 11 لسنة 1965 الصادر في شأن التعليم الإلزامي الذي نصت المادة الأولى منه على أن "يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوى بشرية ومادية".

وأدركت الكويت أن الحصول على تعليم متطور ومخرجات متميزة يتطلب الاهتمام بالإنفاق على التعليم لذلك استحوذ قطاع التعليم بجميع مستوياته على نسبة عالية من ميزانية الدولة فيما يعتبر معدل الإنفاق الكويتي على قطاع التعليم من أعلى المعدلات العالمية.

ومرت جهود الكويت لمحو الأمية لدى أبنائها بثلاث مراحل بدأت أولاها عام 1950 واستمرت حتى عام 1957 واقتصرت على بعض المستخدمين في المدارس والمستشفيات والعمال في المركز الثقافي العمالي ومراكز تدريب الشرطة ومعسكرات الجيش بغية تحسين معدلات الأداء وتعديل أوضاعهم.

وفي المرحلة الثانية التي حدثت بين عامي 1957 و1981 تم افتتاح أول مركزين لمحو الأمية لدى الرجال عام 1958 وأول مركزين لمحو الأمية لدى النساء عام 1963.

ورغبة من الدارسين الذين ينهون مرحلة محو الأمية في الاستمرار بالدراسة فقد افتتح في العام الدراسي (1959 / 1960) أول فصول دراسية للسنة الأولى في المرحلة المتوسطة وذلك لمن نجحوا في امتحان الصف الرابع الابتدائي بالمراكز في حين بدأ تدريس منهج المرحلة المتوسطة للنساء في العام الدراسي (1966 / 1967).

وفي العام الدراسي (1967 / 1968) تم افتتاح أول مركز مسائي ثانوي وذلك في ثانوية كيفان لاستقبال الدارسين الذين ينهون المرحلة المتوسطة في مراكز تعليم الكبار إضافة إلى الأفراد الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم في المدارس الصباحية وعملوا في وظائف مختلفة.

وتقرر في العام نفسه فتح فصول للصف الأول الثانوي في بعض المراكز النسائية فيما استمرت عملية النمو والتطور وافتتاح المزيد من الفصول الدراسية إلى أن اكتملت صفوف النقل للمرحلة الثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي.

وتجلى استمرار الاهتمام بمحو الأمية بدخول المرحلة الثالثة التي دشنت بصدور قانون محو الأمية في عام 1981 الذي تضمن 23 مادة من أجل القضاء على الأمية نهائيا مع ازدياد عدد مراكز محو الأمية لتصبح 100 مركز في جميع المحافظات.

ولتعريف كلمة الأمي رسميا صدر قرار وزاري في عام 1982 حدد فيه الأمي بأنه "كل فرد ممن تجاوز سنه الرابعة عشرة ولم يصل في تعلمه إلى مستوى يعادل الصف الرابع الابتدائي وليس ملتحقا بالمدارس الابتدائية".

ولم تقتصر الدراسة في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار على الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بل أتيحت الفرصة كذلك للمقيمين من بعض الجنسيات حرصا من الدولة على توفير متطلبات التعليم لكل فرد كما كانت فصول محو الأمية تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى مدار السنوات الماضية نجحت الكويت في تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتعلق بضمان تمكين جميع الذكور والإناث من إتمام المرحلة الابتدائية كاملة فضلا عن نجاحها في توفير الكتب والمناهج الحديثة والأجهزة الالكترونية والمباني المدرسية والتغذية والرعاية الصحية في المدارس.

وتمضي الكويت بخطى حثيثة في مجال محو الأمية حيث وضعت الخطة التنموية الوطنية (كويت جديدة 2035) التي تجسد كل عناصر وبنود التنمية المستدامة لا سيما في مجال تطوير رأس المال البشري وتوفير تعليم شامل ومنصف وذي جودة عالية للجميع. (النهاية) س م / م ع ع