سمو ولي العهد يهنئ اللاعب فيصل سرور بفوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب البارالمبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 8 - 9 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى اللاعب فيصل سرور ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في نهائيات دفع الجلة (فئة إف 63) ضمن دورة الألعاب البارالمبية والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.
متمنيا سموه له التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية. (النهاية)
ن و ف
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