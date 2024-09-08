سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ اللاعب فيصل سرور بفوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب البارالمبية

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ اللاعب فيصل سرور بفوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب البارالمبية
التاريخ
9/8/2024 5:12:14 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 8 - 9 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى اللاعب فيصل سرور ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في نهائيات دفع الجلة (فئة إف 63) ضمن دورة الألعاب البارالمبية والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس. (النهاية)
ن و ف
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