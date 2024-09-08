النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الشباب والرياضة العراقي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 8 - 9 (كونا) -- استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأحد وزير
الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد المبرقع يرافقه سفير جمهورية العراق لدى البلاد المنهل الصافي.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إنه جرى خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا والمواضيع ضمن محور الزيارة كما رحب الشيخ فهد اليوسف بالضيف في بلده الثاني الكويت مشيدا بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. (النهاية)
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