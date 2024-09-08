الأردن: الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق نار على الجانب الآخر من جسر الملك حسين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 8 - 9 (كونا) -- قالت وزارة الداخلية الأردنية اليوم الأحد إن الجهات الرسمية باشرت تحقيقا في حادثة إطلاق نار على الجانب الآخر من جسر الملك حسين (معبر الكرامة) الذي يربط الضفة الغربية بالأردن.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الوزارة القول إن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في الحادثة دون الإشارة إلى تفاصيل.
وعلى الناحية الأخرى أعلن المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا إغلاق معبر الكرامة شرق مدينة أريحا في كلا الاتجاهين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مهنا القول إن الحركة على المعبر وهو الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس متوقفة تماما حتى اللحظة ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.
وفي السياق ذاته شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية في أعقاب الحادثة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين عند المعبر.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال احتجزت عمالا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة. (النهاية)
ط م ا
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