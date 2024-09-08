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الأردن: الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق نار على الجانب الآخر من جسر الملك حسين

9/8/2024 5:12:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 8 - 9 (كونا) -- قالت وزارة الداخلية الأردنية اليوم الأحد إن الجهات الرسمية باشرت تحقيقا في حادثة إطلاق نار على الجانب الآخر من جسر الملك حسين (معبر الكرامة) الذي يربط الضفة الغربية بالأردن.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الوزارة القول إن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في الحادثة دون الإشارة إلى تفاصيل.
وعلى الناحية الأخرى أعلن المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا إغلاق معبر الكرامة شرق مدينة أريحا في كلا الاتجاهين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مهنا القول إن الحركة على المعبر وهو الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس متوقفة تماما حتى اللحظة ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.
وفي السياق ذاته شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية في أعقاب الحادثة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين عند المعبر.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال احتجزت عمالا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة. (النهاية)

ط م ا



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