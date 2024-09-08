يعرب بورحمة.. عظّم الله أجرك

يعرب بورحمة.. عظّم الله أجرك
التاريخ
9/8/2024 5:10:25 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
تتقدم «فنون الأنباء» بأحر التعازي والمواساة إلى المخرج يعرب بورحمة لوفاة والده عيسى جاسم بورحمة، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)
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