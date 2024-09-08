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يعرب بورحمة.. عظّم الله أجرك

9/8/2024 5:10:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتقدم «فنون الأنباء» بأحر التعازي والمواساة إلى المخرج يعرب بورحمة لوفاة والده عيسى جاسم بورحمة، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)

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