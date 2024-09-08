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ميس تنجو من حريق في شقتها

9/8/2024 5:10:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
نجت الفنانة العراقية ميس كمر من اندلاع حريق في شقتها الواقعة بإحدى مناطق محافظة حولي بعد سيطرتها على حريق نشب في مطبخ الشقة بسبب ترك النار مشتعلة على إبريق الشاي الذي كانت تقوم بتجهيزه قبل نسيانه على النار.
من جانبها، ذكرت الفنانة ميس كمر أنها فوجئت فور دخول شقتها، وتحديدا مطبخ الشقة، بوجود دخان يملأ المكان، الأمر الذي دفعها لفتح الباب وإغلاق النار التي كادت تحرق الشقة بأكملها لولا مشيئة الله بدخولها للمطبخ في الوقت المناسب وإطفاء النار، حيث اقتصرت الأمور على دخان واحتراق بعض أدوات المطبخ.
وأفادت ميس من خلال حديثها لـ«الأنباء» بأنها تعرضت للاختناق بسبب استنشاق الدخان بشكل كثيف فور دخولها للمطبخ، الأمر الذي تسبب في عدم قدرتها على التنفس وغادرت المنزل إلى المستشفى، حيث تلقت الإسعافات الأولية وبعض الأدوية، إلا أنها استعادت عافيتها وقدرتها على التنفس بعد ساعات من وجودها في المستشفى.
ووجهت ميس كمر الشكر لجميع من سأل عنها بعد تعرضها للحادثة من زملائها في الوسط الفني أو الأصدقاء أو من خلال زيارتها أو الاتصال بها أو إرسال رسالة أو من خلال وسائل مواقع التواصل الاجتماعي.

MENAFN08092024000130011022ID1108648874

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