ميس تنجو من حريق في شقتها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
نجت الفنانة
العراقية ميس كمر من اندلاع حريق في شقتها الواقعة بإحدى مناطق محافظة حولي بعد سيطرتها على حريق نشب في مطبخ الشقة بسبب ترك النار مشتعلة على إبريق الشاي الذي كانت تقوم بتجهيزه قبل نسيانه على النار.
من جانبها، ذكرت الفنانة ميس كمر أنها فوجئت فور دخول شقتها، وتحديدا مطبخ الشقة، بوجود دخان يملأ المكان، الأمر الذي دفعها لفتح الباب وإغلاق النار التي كادت تحرق الشقة بأكملها لولا مشيئة الله بدخولها للمطبخ في الوقت المناسب وإطفاء النار، حيث اقتصرت الأمور على دخان واحتراق بعض أدوات المطبخ.
وأفادت ميس من خلال حديثها لـ«الأنباء» بأنها تعرضت للاختناق بسبب استنشاق الدخان بشكل كثيف فور دخولها للمطبخ، الأمر الذي تسبب في عدم قدرتها على التنفس وغادرت المنزل إلى المستشفى، حيث تلقت الإسعافات الأولية وبعض الأدوية، إلا أنها استعادت عافيتها وقدرتها على التنفس بعد ساعات من وجودها في المستشفى.
ووجهت ميس كمر الشكر لجميع من سأل عنها بعد تعرضها للحادثة من زملائها في الوسط الفني أو الأصدقاء أو من خلال زيارتها أو الاتصال بها أو إرسال رسالة أو من خلال وسائل مواقع التواصل الاجتماعي.
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