4.552 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 8 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي نحو 4.552 مليار دينار، مقارنة مع 4.739 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2023.
ووفقا لمعطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت 7 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 2.4 بالمئة للصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية و22.1 بالمئة للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.
بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة تراوحت بين 4.6 بالمئة لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والإنشائية 23.1 بالمئة والصناعات التعدينية 35.6 بالمئة.
واستحوذت اربع دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 2.896 مليار دينار.
وحسب المعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بنسبة 53.2 بالمئة، لتسجل 1.199مليار دينار، مقابل 782 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بنسبة 10.8 بالمئة، لتسجل ما قيمته نحو 609 ملايين دينار، مقابل 549 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023.
بالمقابل، تراجعت صادرات صناعة عمان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 5.5 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الماضية، منخفضة إلى 521 مليون دينار مقابل 551 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، تراجعا بنسبة 37.6 بالمئة، منخفضة لنحو 567 مليون دينار مقابل 908 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.014 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية 833 مليون دينار، والدول الإفريقية نحو 23 مليون دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 1.223 مليار دينار، ودول أميركا الجنوبية 61 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 235 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد نحو 96 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 66 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.102 مليار دينار، والتعدينية نحو 947 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 712 مليون دينار.
وحسب المعطيات الإحصائية، بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته نحو 521 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 448 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 350 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاط بقيمة 201 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 181 مليون دينار، والإنشائية 76 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 14 مليون دينار.
يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.-(بترا)
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