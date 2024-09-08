4.552 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 8 أشهر



ووفقا لمعطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت 7 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 2.4 بالمئة للصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية و22.1 بالمئة للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.



بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة تراوحت بين 4.6 بالمئة لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والإنشائية 23.1 بالمئة والصناعات التعدينية 35.6 بالمئة.



واستحوذت اربع دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 2.896 مليار دينار.



وحسب المعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بنسبة 53.2 بالمئة، لتسجل 1.199مليار دينار، مقابل 782 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.



وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بنسبة 10.8 بالمئة، لتسجل ما قيمته نحو 609 ملايين دينار، مقابل 549 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023.



بالمقابل، تراجعت صادرات صناعة عمان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 5.5 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الماضية، منخفضة إلى 521 مليون دينار مقابل 551 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.



وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، تراجعا بنسبة 37.6 بالمئة، منخفضة لنحو 567 مليون دينار مقابل 908 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.



وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.014 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية 833 مليون دينار، والدول الإفريقية نحو 23 مليون دينار.



وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 1.223 مليار دينار، ودول أميركا الجنوبية 61 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 235 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد نحو 96 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 66 مليون دينار.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.102 مليار دينار، والتعدينية نحو 947 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 712 مليون دينار.



وحسب المعطيات الإحصائية، بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته نحو 521 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 448 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 350 مليون دينار.



وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاط بقيمة 201 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 181 مليون دينار، والإنشائية 76 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 14 مليون دينار.



يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.-(بترا)