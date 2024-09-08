هؤلاء الشخصيات في العالم قد تصل إلى لقب تريليونير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد تقرير صادر عن "إنفورما كونيكت أكاديمي"، نشره موقع CNBC الأمريكي بأنه من المتوقع أن يصل عدد من الشخصيات إلى إنجاز غير مسبوق خلال العقد المقبل وهو المنافسة على لقب "تريليونير".
وقال "CNBC": في 29 سبتمبر 1916، أعلنت الصحف في جميع أنحاء الولايات المتحدة عن معلم ثروة كان يعتقد ذات يوم أنه من المستحيل الوصول إليه: أول ملياردير في العالم.
"ستاندرد (أويل) بسعر 2014 دولارا تجعله مليارديرا" كان عنوان صحيفة "نيويورك تايمز" الرئيسي، والذي أشار إلى أن ارتفاع سعر سهم ستاندرد أويل، يجعل جون روكفلر، المؤسس وأكبر مساهم في الشركة مليارديرا بكل تأكيد".
وأضاف CNBC: "بعد أكثر من قرن من الزمان منذ ظهور أول ملياردير أمريكي في العالم (من حيث القيمة الدولارية القابلة للقياس) لا يزال السؤال حول من سيكون أول من يصل إلى "تريليونير" يثير الإعجاب.
لقد فعلت ذلك ما لا يقل عن 6 شركات، وأحدثها شركة "بيركشاير هاثاواي"، التي تجاوزت تريليون دولار قبل عيد ميلاد وارن بافيت الرابع والتسعين رئيس مجلس الإدارة للشركة، وفق تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأمريكية.
ووفقا لتقرير جديد من "Informa Connect Academy" والذي يتوقع وضع أول "تريليونير" في العالم بناء على متوسط معدل النمو السنوي في الثروة، ومن المرجح أن يكون إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة "Tesla" أول تريليونير.
ويعد ماسك حاليا أغنى شخص في العالم، بثروة تبلغ 251 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات.
ويتوقع أن يصبح ماسك "تريليونيرا" في وقت ما في عام 2027، إذا استمرت ثروته في النمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ 110٪.
ووفقا للتقرير، يتوقع في المرتبة الثانية أن يأتي الهندي غوتام أداني، مؤسس مجموعة "أداني" القابضة، ويقدر التقرير أن أداني، بمعدل نموه الحالي البالغ 123%، قد يصل إلى التريليون دولار بحلول عام 2028، إذا حافظ على معدل نموه السنوي الأخير، وقد شهد أداني نموا سريعا من خلال أعماله في الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية في الهند.
وفي المركز الثالث قال التقرير سيصبح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" الذي ارتفعت ثروته الشخصية من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 90 مليار دولار خلال خمس سنوات فقط، سيصبح "تريليونيرا" بحلول عام 2028، وسيتعين على ثروته أن تستمر في النمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ 112٪، وارتفعت أسهم شركة "إنفيديا" بالفعل بنحو 115٪ هذا العام، بعد أن تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي.
وفي المركز الرابع يأتي براجوغو بانغستو من إندونيسيا، مؤسس شركة "باريتو باسيفيك" للطاقة والتعدين في البلاد، وبمعدل نمو ثروته الحالي، من المتوقع أن ينضم بانغستو إلى قائمة التريليونية بحلول عام 2028.
ويتوقع أن يكون في المركز الخامس، برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة "لوي فيتون مويت هنسي" والذي يعد حاليا ثالث أغنى شخص بالعالم مع ثروة تقارب 200 مليار دولار، قد تقود إمبراطورية الرفاهية التابعة لأرنو، إلى وصوله إلى التريليون دولار بحلول عام 2030، ووفقا للتقرير، إلى جانب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، الذي من المتوقع أن يصبح تريليونيرا أيضا بحلول عام 2030.
وأشار التقرير إلى أن "بعض كبار المليارديرات الذين يبدو أنهم مرشحون أقوياء للوصول بسرعة إلى نادي الأربعة فواصل لا يصلون إلى المراكز العشرة الأولي، جيف بيزوس، ثاني أغنى شخص في العالم حاليا، بثروة تبلغ 200 مليار دولار، وفقا لبلومبرغ، مدرج في المرتبة 12، ولن يصبح تريليونيرا حتى عام 2036، ومن المقرر أيضا أن ينتظر لاري بيغ وسيرغي برين، مؤسسا جوجل، 12 عاما ليصبحا تريليونيرين على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يسرع صعودهما".
ومن المؤكد أن مراقبي الثروات كانوا يتوقعون أول "تريليونير" منذ سنوات.
وفي ظل التقلبات والظروف الاقتصادية قد لا ترتفع أسهم "تيسلا" و"إنفيديا" و"لوي فيتون مويت هنسي" بنفس السرعة في السنوات الخمس المقبلة كما فعلت في السنوات الخمس الماضية، ومع ذلك، بعد أكثر من 100 عام من الملياردير الأول، قد يتم تتويج أول تريليونير في العقد المقبل، وفق التقرير. CNBC
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