نصائح لتصبح ممارسة الرياضة عادة يومية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعيش كثيرون منا أيامهم وهم يعانون من آلام الظهر، وجفاف العينين وسوى ذلك من المتاعب الصحية، بسبب كثرة الوقت الذي نمضيه أمام الشاشات. وينصح الأطباء بممارسة الرياضة يومياً من أجل تحسين الحالة الصحية والنفسية، وتقليل ضغوط الحياة.
وتقول الإذاعة الأميركية العامة إنها أجرت دراسة مع باحثين من المركز الطبي لجامعة كولومبيا، وأكثر من 20 ألف مستمع في 2023، ووجدت أنه كلما تحرّك الناس أكثر، شعروا بتحسن وتعب أقل، وتركيز أفضل. واستعرضت أفضل النصائح التي شاركها المستمعون والمشاركون في الدراسة لمساعدة على ممارسة الرياضة يومياً.
كن واقعياً
ما مقدار التمارين الرياضية الذي يُمكنك تضمينه في يومك؟
حدد هدفاً معقولاً، ولكن حاول أن تجبر نفسك على ذلك. والمقدار الأمثل هو المشي لمدة 5 دقائق كل 30 دقيقة، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً مع جدولك، فجرِّب أحد الخيارات، مثل المشي لمدة 5 دقائق كل ساعة أو ساعتين، وإذا لم يكن المشي خياراً، فإن التمارين التي تعتمد على الكرسي هي بديل جيد، ولكن ما دمت تتحرك، فهذا مهم.
ضع استراتيجية
وجد كثير من الأشخاص أنه من المفيد ضبط مؤقت لتذكيرهم بممارسة الرياضة، واستمع آخرون إلى إشارات أجسادهم، مثل الشعور بالتيبس وعدم الراحة والتوتر، وتحركوا بناءً على ذلك.
يقول الباحث في جامعة كولومبيا، كيث دياز، إن هذه الممارسة البسيطة للرياضة لا تحتاج لأن تكون تمريناً قوياً، لكن لا يمكنك الوقوف ساكناً، فالمشي البطيء مهم.
راقب نفسك ولا تدع الكمال يكون عدواً للرياضة
يساعد تسجيل عدد التمارين التي تقوم بها على ملاحظة تطور أدائك، ويشجعك على معرفة العقبات التي تعطلك، ولكن ذكّر نفسك بأنه إذا فاتتك بعض التمارين، فلا بأس، فبعض الحركة أفضل دائماً من لا شيء.
الاستعانة بشخص مقرب
ذكر العديد من الأشخاص أنهم تلقوا دفعة كبيرة من الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل الذين كانوا معهم خلال ممارسة التمارين.
إن وجود أشخاص يحملونك المسؤولية، ويسمحون لك بأخذ فترات راحة، والتحرك، خصوصاً في العمل، خطوة مهمة نحو إضافة الرياضة لحياتك اليومية.-(وكالات)
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