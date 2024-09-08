هذه الخضار تساعد على الوقاية من السرطان

MENAFN - Alghad Newspaper)وتقول: "يجب أن تكون الخضراوات والفواكه جزءا مهما من النظام الغذائي اليومي لأنها تساعد في الوقاية من مرض لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وعلاوة على ذلك تساعد الخضروات على تقليل كمية السعرات الحرارية في النظام الغذائي، أي تساعد في الوقاية من السمنة، التي تدرج في قائمة عوامل خطر الإصابة بالسرطان. لذلك ينصح بتناول ما لا يقل عن 400 غرام من الخضروات والفواكه غير النشوية يوميا".



وتشير الخبيرة إلى أن الخضراوات المحتوية على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تفيد في الوقاية من السرطان هي- البروكلي والملفوف وكرنب بروكسل والجزر والطماطم والباذنجان والبنجر والفلفل والخرشوف والسبانخ واليقطين والبصل والثوم والخضروات الورقية، ومن الأفضل تناولها طازجة أو تبخيرها فترة قصيرة.



ووفقا لها، يحتوي الفلفل الأصفر والجزر واليقطين على نسبة عالية من مادة بيتا كاروتين التي تتحول في الجسم إلى فيتامين А الذي يحمي من سرطان القولون والبروستاتا والثدي والرئة والمعدة.



وتوصي الخبيرة لتنظيف الجسم من السموم بتناول البصل والثوم، الذي ينشط خلايا الدم البيضاء التي تدمر الخلايا السرطانية. كما أن الثوم يحتوي على الكبريت الضروري لعمل الكبد وتحييد السموم. وللبصل نفس التأثير، ولكن بدرجة أقل.



ووفقا لها يمكن استخدام الثوم والزنجبيل والكاري والريحان وإكليل الجبل والكركم والكزبرة كتوابل مفيدة للصحة تعزز منظومة المناعة.RT