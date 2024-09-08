المجمع يعين الدكتورة رحمة الحاج عثمان عضو شرف

يأتي ذلك ضمن جهود المجمع الرامية إلى تحقيق أهدافه وسعياً منه في مدّ جسور التواصل مع العلماء والمؤسسات ذات الصلة في سبيل خدمة اللغة العربية

ويذكر أن الدكتورة الحاج عثمان الحاصلة على درجة الدكتوراة من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، ترأس حاليًا المنظومة العلمية للإنسانيات والآداب في أكاديمية الأساتذة الجامعيين بماليزيا، ومنصب نائب رئيس الرابطة العالمية للأدب الإسلامي، ومنصب الأستاذة المتميزة للأدب العربي في قسم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بماليزيا، وقد شغلت العديد من المناصب المهمة داخل الجامعة وخارجها، ونالت العديد من الجوائز الدولية والوطنية على إنجازاتها الاستثنائية في المجال الأكاديمي والابتكاري، ولديها الكثير من الخبرات العلمية والأكاديمية والإدارية والمؤلفات والأبحاث المنشورة.