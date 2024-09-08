المجمع يعين الدكتورة رحمة الحاج عثمان عضو شرف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرّر رئيس المجمع الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت بناءً على تنسيب الأساتذة في المكتب التنفيذي في اجتماعه السابع عشر لعام ٢٠٢٤م، تعيين الدكتورة رحمة بنت أحمد الحاج عثمان من الجامعة الإسلامية في ماليزيا عضو شرف في المجمع، وذلك يوم الأربعاء الأول من ربيع الأول عام ١٤٤٦هـ، الموافق للرابع من أيلول لعام ٢٠٢٤م، استنادًا إلى المادة (٨/ج) من قانون المجمع، التي تنص على: "يُعيّن عضو الشرف بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المكتب التنفيذي".
يأتي ذلك ضمن جهود المجمع الرامية إلى تحقيق أهدافه وسعياً منه في مدّ جسور التواصل مع العلماء والمؤسسات ذات الصلة في سبيل خدمة اللغة العربية
ويذكر أن الدكتورة الحاج عثمان الحاصلة على درجة الدكتوراة من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، ترأس حاليًا المنظومة العلمية للإنسانيات والآداب في أكاديمية الأساتذة الجامعيين بماليزيا، ومنصب نائب رئيس الرابطة العالمية للأدب الإسلامي، ومنصب الأستاذة المتميزة للأدب العربي في قسم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بماليزيا، وقد شغلت العديد من المناصب المهمة داخل الجامعة وخارجها، ونالت العديد من الجوائز الدولية والوطنية على إنجازاتها الاستثنائية في المجال الأكاديمي والابتكاري، ولديها الكثير من الخبرات العلمية والأكاديمية والإدارية والمؤلفات والأبحاث المنشورة.
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