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العمري: تثبيت أجور معاصر الزيتون دعما للمزارع

9/8/2024 5:09:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، عن جاهزية معاصر الزيتون في جميع مناطق المملكة لاستقبال محصول المزارعين من ثمار الزيتون، في وقت أعلنت فيه وزارة الزراعة عن موعد بدء عمل معاصر الزيتون يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر للموسم الجديد.

وقال الناطق الإعلامي للنقابة محمود العمري، أن النقابة قررت المحافظة على ثبات أجور المعاصر بدون تغيير دعما للمزارع وحفاظا على استقرار الأسعار "رغم ما نشهد من تضخم في النفقات".


وتنصح النقابة المزارعين ضرورة العناية بأشجار الزيتون في مزارعهم من خلال اتباع الممارسات الزراعية الجيدة ابتداء من الحراثة إلى التسميد والتقليم والري التكميلي ومكافحة الآفات (خاصة ذبابة الزيتون) ومراعاة أفضل مواعيد وطرق القطاف التي من شأنها إنتاج كميات أفضل ذات جودة أعلى من زيت الزيتون البكر الممتاز البلدي.


وأوضح العمري أنه بإمكان المزارع مراجعة مديريات الإرشاد المنتشرة في جميع مديريات الزراعة في المملكة للاستفادة من خبراتهم لأنهم أصحاب الاختصاص.


وقدرت وزارة الزراعة بشكل أولي كميات إنتاج الزيتون وزيت الزيتون في الأردن لموسم 2024/2025، للثمار بـ 175 ألف طن يتوقع تحويل 143 ألف طن؛ منها لأغراض العصر وإنتاج الزيت.


ويتوقع أن تنتج المزارع قرابة 26 ألف طن من زيت الزيتون، أما باقي الكمية والبالغ كميتها 32 ألف طن يتوقع أن يتم استخدامها لأغراض التخليل.

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