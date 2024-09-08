العمري: تثبيت أجور معاصر الزيتون دعما للمزارع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، عن جاهزية معاصر الزيتون في جميع مناطق المملكة لاستقبال محصول المزارعين من ثمار الزيتون، في وقت أعلنت فيه وزارة الزراعة عن موعد بدء عمل معاصر الزيتون يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر للموسم الجديد.
وقال الناطق الإعلامي للنقابة محمود العمري، أن النقابة قررت المحافظة على ثبات أجور المعاصر بدون تغيير دعما للمزارع وحفاظا على استقرار الأسعار "رغم ما نشهد من تضخم في النفقات".
وتنصح النقابة المزارعين ضرورة العناية بأشجار الزيتون في مزارعهم من خلال اتباع الممارسات الزراعية الجيدة ابتداء من الحراثة إلى التسميد والتقليم والري التكميلي ومكافحة الآفات (خاصة ذبابة الزيتون) ومراعاة أفضل مواعيد وطرق القطاف التي من شأنها إنتاج كميات أفضل ذات جودة أعلى من زيت الزيتون البكر الممتاز البلدي.
وأوضح العمري أنه بإمكان المزارع مراجعة مديريات الإرشاد المنتشرة في جميع مديريات الزراعة في المملكة للاستفادة من خبراتهم لأنهم أصحاب الاختصاص.
وقدرت وزارة الزراعة بشكل أولي كميات إنتاج الزيتون وزيت الزيتون في الأردن لموسم 2024/2025، للثمار بـ 175 ألف طن يتوقع تحويل 143 ألف طن؛ منها لأغراض العصر وإنتاج الزيت.
ويتوقع أن تنتج المزارع قرابة 26 ألف طن من زيت الزيتون، أما باقي الكمية والبالغ كميتها 32 ألف طن يتوقع أن يتم استخدامها لأغراض التخليل.
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