الدفاع المدني في غزة: 83 عنصرا من طواقمنا استشهدوا منذ السابع من أكتوبر

MENAFN - Alghad Newspaper)وأضاف الدفاع المدني في تصريح اليوم الأحد أن هناك شحا كبيرا في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية في القطاع.



وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "يركز على مناطق جنوب قطاع غزة التي يزعم أنها عازلة".

وفجر الأحد، أعلن الدفاع المدني استشهاد العقيد محمد مرسي نائب مدير الدفاع المدني في شمال غزة، مع عدد من أفراد أسرته في منزله في مخيم جباليا.



ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي خلفت 40939 شهيدا و 94616 إصابة أغلبهم من النساء والأطفال في آخر حصيلة لوزارة الصحة بغزة. RT