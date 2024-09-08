الدفاع المدني في غزة: 83 عنصرا من طواقمنا استشهدوا منذ السابع من أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جهاز الدفاع المدني في غزة إن "83 عنصرا من طواقمه استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي".
وأضاف الدفاع المدني في تصريح اليوم الأحد أن هناك شحا كبيرا في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية في القطاع.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "يركز على مناطق جنوب قطاع غزة التي يزعم أنها عازلة".
وفجر الأحد، أعلن الدفاع المدني استشهاد العقيد محمد مرسي نائب مدير الدفاع المدني في شمال غزة، مع عدد من أفراد أسرته في قصف منزله في مخيم جباليا.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي خلفت 40939 شهيدا و 94616 إصابة أغلبهم من النساء والأطفال في آخر حصيلة لوزارة الصحة بغزة. RT
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