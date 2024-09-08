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مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق النار بمعبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية

9/8/2024 5:09:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون بالقطاع الطبي إن ثلاثة أشخاص إسرائيليين قُتلوا في هجوم بالرصاص قرب معبر اللنبي (جسر الملك حسين) بين الأردن والضفة الغربية.


وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان "هناك عدد من الضحايا في مكان الواقعة وتم تحييد مطلق الرصاص".


وقال جهاز نجمة داود الحمراء "وجدنا ثلاثة رجال فاقدين للوعي، بلا نبض ولا تنفس، ومصابين بطلقات نارية"، مشيرا إلى انه قام بالتعاون مع فريق طبي عسكري "بمحاولات إنعاش، ولكن للأسف، اضطررنا إلى إعلان وفاتهم" في الموقع.


وأفاد مسؤول أمني إسرائيلي أن منفذ العملية سائق شاحنة أردني.


وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل منفذ عملية إطلاق النار، قائلا إنه جاء من الأردن على متن شاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس معبر اللنبي.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن نتائج التحقيق الأولى بشأن الحادث الذي وقع على معبر اللنبي (جسر الملك حسين) تشير إلى أن منفذ الهجوم هو "سائق شاحنة أردني".


وأضافت "من التحقيق الأولي في ملابسات الهجوم، يظهر أن سائق الشاحنة الذي وصل من الجانب الأردني باتجاه منطقة التفريغ المشتركة، قام بوضع سلاح في الشاحنة، وعندما وصل أمام العمال الإسرائيليين أخرج السلاح وبدأ بإطلاق النار".


بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات تمشيط واسعة النطاق في المنطقة بحثا عن مسلحين آخرين.


في السياق ذاته، قال مصدر أمني أردني للجزيرة إنه تم إغلاق جسر الملك حسين في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر.

كما أغلق الجيش الإسرائيلي الطرق المؤدية إلى مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس مجلس وادي الأردن أنه دعا لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة بعد عملية معبر اللنبي.-(وكالات)

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