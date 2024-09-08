مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق النار بمعبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون بالقطاع الطبي إن ثلاثة أشخاص إسرائيليين قُتلوا في هجوم بالرصاص قرب معبر اللنبي (جسر الملك حسين) بين الأردن والضفة الغربية.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان "هناك عدد من الضحايا في مكان الواقعة وتم تحييد مطلق الرصاص".
وقال جهاز نجمة داود الحمراء "وجدنا ثلاثة رجال فاقدين للوعي، بلا نبض ولا تنفس، ومصابين بطلقات نارية"، مشيرا إلى انه قام بالتعاون مع فريق طبي عسكري "بمحاولات إنعاش، ولكن للأسف، اضطررنا إلى إعلان وفاتهم" في الموقع.
وأفاد مسؤول أمني إسرائيلي أن منفذ العملية سائق شاحنة أردني.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل منفذ عملية إطلاق النار، قائلا إنه جاء من الأردن على متن شاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس معبر اللنبي.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن نتائج التحقيق الأولى بشأن الحادث الذي وقع على معبر اللنبي (جسر الملك حسين) تشير إلى أن منفذ الهجوم هو "سائق شاحنة أردني".
وأضافت "من التحقيق الأولي في ملابسات الهجوم، يظهر أن سائق الشاحنة الذي وصل من الجانب الأردني باتجاه منطقة التفريغ المشتركة، قام بوضع سلاح في الشاحنة، وعندما وصل أمام العمال الإسرائيليين أخرج السلاح وبدأ بإطلاق النار".
بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات تمشيط واسعة النطاق في المنطقة بحثا عن مسلحين آخرين.
في السياق ذاته، قال مصدر أمني أردني للجزيرة إنه تم إغلاق جسر الملك حسين في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر.
كما أغلق الجيش الإسرائيلي الطرق المؤدية إلى مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس مجلس وادي الأردن أنه دعا لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة بعد عملية معبر اللنبي.-(وكالات)
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