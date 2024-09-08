الموقر الصناعية تستقبل استثمارا جديدا بصناعة الأدوية بـ3 ملايين دينار



وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الأحد، أن الاستثمار الجديد المستقطب سيتخصص بإنتاج الأدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية وسيوفر قرابة 40 فرصة عمل في مرحلة الإنتاج الأولية للعمالة الأردنية.



ووقع اتفاقية الاستثمار مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، وعن شركة جاز للصناعات الدوائية الدكتورة رشا صبحي العيد، وعن صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة جميل عنز.



وقال جويعد، إن الاستثمار الصناعي في المدن الصناعية الأردنية هو عماد نهضتها حيث تضم المدن الصناعية الأردنية التي تتبع للشركة استثمارات متميزة شكلت علامة فارقة في الصناعة الأردنية التي أثبتت تنافسيتها في مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى النهضة الاقتصادية التي تقودها شركة المدن الصناعية من خلال مدنها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة التي تضم اليوم قرابة 915 شركة صناعية عاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية والأسواق العالمية، ووفرت نحو 60 ألف فرصة عمل، في حين تجاوزت صادراتها 3 مليارات دينار لمختلف دول العالم.



وأكد أن هذا الاستثمار الجديد سينضم إلى الاستثمارات المتميزة في المدن الصناعية الأردنية، تحديداً في مدينة الموقر الصناعية التي تضم لغاية اليوم 96 استثماراً صناعياً بحجم 632 مليون دينار وفرت قرابة 5 آلاف فرصة عمل.



من جهتها، أشارت الدكتورة العيد، الى أن استثمار الشركة في مدينة الموقر الصناعية جاء نتيجة البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها المدينة والحوافز والإعفاءات الممنوحة للاستثمارات الصناعية فيها.



وبينت أن شركة جاز هي نتاج شراكة متميزة مع صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتة الى أن مشروع الشركة الذي سيقام في مدينة الموقر الصناعية على مساحة 8000 متر مربع من المباني الصناعية الجاهزة سيكون من أكثر الشركات الصناعية تميزاً في منطقة الشرق الأوسط، نظراً للمواصفات ونوعية الأدوية التي سيتم إنتاجها من قبل الشركة.



وأكدت أن منتجات الشركة تستهدف بالدرجة الأولى التصدير للسوق الخارجي، نظراً للطلب على منتجاتها.



وتعد مدينة الموقر الصناعية إحدى المدن الصناعية التي تتبع لشركة المدن الصناعية الأردنية التي أقامتها عام 2011 كامتداد لمدنية الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب بسبب ازدياد الطلب العالي على الاستثمار، بالإضافة إلى المدن الصناعية الأردنية الأخرى التي تتبع للشركة في اربد والكرك والسلط ومادبا والطفيلة والعقبة ومدينة الزرقاء الصناعية التي وضع دولة رئيس الوزراء حجر الأساس لمرحلتها الأولى أخيرا.-(بترا)