إغلاق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين



وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا، في بيان، إن الحركة على معبر الكرامة إلى الأردن وبالعكس متوقفة تماما حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.



وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا.



وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة إسرائيليين في حادثة إطلاق نار وقعت في معبر الكرامة.-(بترا)