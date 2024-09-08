إغلاق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلق اليوم الأحد، معبر الكرامة شرق مدينة أريحا في كلا الاتجاهين.
وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا، في بيان، إن الحركة على معبر الكرامة إلى الأردن وبالعكس متوقفة تماما حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.
وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة إسرائيليين في حادثة إطلاق نار وقعت في معبر الكرامة.-(بترا)
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