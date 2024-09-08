في قصف إسرائيلي.. رحلت تالا وبقي حذاء التزلج ذكرى وحسرة



ففي الثالث من سبتمبر/ أيلول الجاري، همّت الطفلة أبو عجوة (9 سنوات) باللعب مع صديقاتها بعد سماح والدها لها بالخروج للعب بحذائها زهري اللون.



وخلال الأيام الماضية، اعتادت تالا على الترفيه عن نفسها لعدة لحظات من السعادة والفرح رغم الأوضاع المأساوية التي تسببت بها الحرب المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



لكن قصفا إسرائيليا وقع بالقرب من منزلها بمدينة غزة، قضى على حياتها أثناء جلوسها على سلم منزلها استعدادا للخروج، ولم يتبقَ منها سوى حذاءها المفضل الذي كانت تستمتع به وتصحبه معها إلى كل مكان تنزح إليه.



إحدى شظايا القصف الإسرائيلي أصابت رقبتها، لتسلب منها حياتها البريئة وفرصتها للعيش بسلام كباقي أطفال العالم، تاركة وراءها ذكريات مؤلمة لعائلتها التي تتفقد على الدوام غرفتها المليئة بألعابها.



** أحلام مدفونة



ومع سماع دوي انفجار قوي باستهداف طائرة حربية إسرائيلية شقة سكنية قرب منزل الطفلة تالا، فزع أفراد أسرة أبو عجوة، فتوجه الأب مسرعا لمعرفة مصير طفلته التي خرجت قبل لحظات من القصف.



وعند نزوله على سلم البيت، وجد والد الطفلة الأنقاض مبعثرة في كل مكان، حيث ظهرت أقدام طفلته التي ترتدي حذاء التزلج وسط الدمار، بينما كان كامل جسدها ملطخا بالدماء.



حمل الأب طفلته بسرعة وهرع بها إلى مستشفى "المعمداني" في مدينة غزة لمحاولة إنقاذ حياتها، لكن القصف الإسرائيلي كان قد نال منها، ما أصاب عائلتها بالحسرة والألم تاركة خلفها أحلامها وألعابها في غرفتها الوردية وسريرها الذي وضعت عليه بعض الدمى.



** على سلم المنزل



وداخل منزله، يحمل الأب حسام أبو عجوة حذاء التزلج الخاص بطفلته والذي لا تزال آثار دمائها عليه، حيث يتفقده مسترجعا ذكريات سعيدة لطفلته التي كانت ترتديه وتلعب به والسعادة تغمر محياها.



الأب حسام قال للأناضول: "طفلتي كانت تريد اللعب واللهو مثلها مثل باقي أطفال العالم، ما ذنبها أن تستشهد وهي تريد اللعب؟".



وأضاف: "عندما نزلت طفلتي على سلم البيت، سمعت صوت قصف، فنزلت مسرعا، لكن بسبب الغبار لم يظهر شيء سوى أقدام طفلتي التي ترتدي حذاءها المميز".

وتابع: "حملتها وهي ملطخة بالدماء وتوجهت إلى مستشفى المعمداني لأنها أصيبت بشظية صاروخ في رقبتها".



ولفت والد الطفلة إلى أن "القصف كان أسرع في القضاء عليها من تحقيق رغبتها في اللعب والمرح".



وأوضح أن طفلته تحب اللعب بحذاء التزلج مع صديقتها، وكانت تحلم بأن تصبح طبيبة أسنان في المستقبل.



وقال: "طفلتي كانت تحب الاختلاط بالناس والأطفال، وابتسامتها كانت دائما على وجهها، وكانت نشيطة ومتميزة في الدراسة".



** خوف وأمل



وقال والد الطفلة: "ابنتي كانت تشعر بالخوف دائما جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وعندما تحدث غارة، تأتي لتحتضنني وتقول إنها خائفة".



وتابع: "رغبتها كانت دائما في انتهاء الحرب والعودة إلى مقعد الدراسة والعيش بدون خوف وفزع".



وتمنى الأب أن تنتهي الحرب و"يتوقف قتل الأبرياء في القطاع فغالبية الضحايا هم أطفال ونساء وشيوخ".



ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل نحو 16 ألفا و715 طفلا فلسطينيا، بينهم 115 وُلِدوا وقتلوا أثناء الحرب ذاتها، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.



وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن الأطفال "يدفعون الثمن الأعلى للحرب في غزة، وسط نزوح وخوف من فقدان طفولتهم".



وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)