الأمن العام : إغلاق جسر الملك حسين إثر إغلاقه من الجانب الآخر

الأمن العام : إغلاق جسر الملك حسين إثر إغلاقه من الجانب الآخر
التاريخ
9/8/2024 5:09:33 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.
مهيباً بمستخدمي الجسر التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أيّ تغيّر في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولا بأول.
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