اتفاقية توأمة بين البترا وبلدية باربارانو رومانو الإيطالية



وقالت السلطة في بيان، اليوم الأحد، إنها تسعى من خلال الاتفاقية التي جرى توقيعها في إيطاليا إلى تشجيع وتعزيز التبادل الثقافي، من خلال تحديد النشاطات الرئيسية للتعاون المتبادل بينهما في النواحي السياحية، التعليمية، الرياضية، والاقتصادية.

وسيتم بموجب الاتفاقية بناء شراكات بين المدينتين من النواحي والخدماتية والموروث الثقافي المادي الملموس وغير الملموس والتركيز على تنمية وازدهار المدينتين، نظراً للمكانة التاريخية والثقافية لكل مدينة، حيث اتفق الطرفان على إقامة مؤتمرات حول مواضيع مهمة بالنسبة للطرفين، إضافة إلى التبادل في مجال المطبوعات والنشرات التعريفية وإقامة لقاءات واجتماعات للشباب والطلاب والعائلات.

وتستهدف الاتفاقية تشجيع الأنشطة المجتمعية المتعلقة بالإرث الثقافي للطرفين، وتبادل المعلومات حول البرامج والاحتفالات التقليدية والفعاليات والمناسبات الثقافية، إضافة إلى إعداد برامج زيارة متبادلة بهدف تعميق التفاهم والمعرفة والتبادل الثقافي والأثري التاريخي.

وتتشابه مدينتا البترا وباربارانو رومانو بطراز وفن النحت، حيث يوجد في المدينة الإيطالية العديد من الكهوف والواجهات المنحوتة في الصخر، والتي تعود الى القرن الثامن قبل الميلاد.

وتتمتع مدينة باربارانو رومانو بتاريخ طويل يعود إلى العصور القديمة؛ حيث سكنتها حضارات مختلفة تركت بصمتها على ثقافة المدينة وتراثها المعماري وتقاليدها، ويوجد فيها العديد من المعالم الأثرية مثل كنيسة الصليب التي تعود إلى القرون الوسطى، وكنيسة سانت أنجيلو غير المكرسة، وكنيسة سانتا ماريا ديل بيانو، والقصر المشترك، ومقبرة سان جوليانو القديمة ومعالم طبيعية ومسارات استكشاف.



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