اتفاقية توأمة بين البترا وبلدية باربارانو رومانو الإيطالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقع رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، ورئيس بلدية باربارانو رومانو، رينالدو ماركيزي، بحضور السفير الأردني في روما قيس أبو دية، اتفاقية للتوأمة بين مدينة البترا وبلدية باربارانو رومانو.
وقالت السلطة في بيان، اليوم الأحد، إنها تسعى من خلال الاتفاقية التي جرى توقيعها في إيطاليا إلى تشجيع وتعزيز التبادل الثقافي، من خلال تحديد النشاطات الرئيسية للتعاون المتبادل بينهما في النواحي السياحية، التعليمية، الرياضية، والاقتصادية.
وسيتم بموجب الاتفاقية بناء شراكات بين المدينتين من النواحي السياحية والخدماتية والموروث الثقافي المادي الملموس وغير الملموس والتركيز على تنمية وازدهار المدينتين، نظراً للمكانة التاريخية والثقافية لكل مدينة، حيث اتفق الطرفان على إقامة مؤتمرات حول مواضيع مهمة بالنسبة للطرفين، إضافة إلى التبادل في مجال المطبوعات والنشرات التعريفية وإقامة لقاءات واجتماعات للشباب والطلاب والعائلات.
وتستهدف الاتفاقية تشجيع الأنشطة المجتمعية المتعلقة بالإرث الثقافي للطرفين، وتبادل المعلومات حول البرامج والاحتفالات التقليدية والفعاليات والمناسبات الثقافية، إضافة إلى إعداد برامج زيارة متبادلة بهدف تعميق التفاهم والمعرفة والتبادل الثقافي والأثري التاريخي.
وتتشابه مدينتا البترا وباربارانو رومانو بطراز وفن النحت، حيث يوجد في المدينة الإيطالية العديد من الكهوف والواجهات المنحوتة في الصخر، والتي تعود الى القرن الثامن قبل الميلاد.
وتتمتع مدينة باربارانو رومانو بتاريخ طويل يعود إلى العصور القديمة؛ حيث سكنتها حضارات مختلفة تركت بصمتها على ثقافة المدينة وتراثها المعماري وتقاليدها، ويوجد فيها العديد من المعالم الأثرية مثل كنيسة الصليب التي تعود إلى القرون الوسطى، وكنيسة سانت أنجيلو غير المكرسة، وكنيسة سانتا ماريا ديل بيانو، والقصر المشترك، ومقبرة سان جوليانو القديمة ومعالم طبيعية ومسارات استكشاف.
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