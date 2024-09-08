الأهرام للمشروبات تضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليون يورو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة الأهرام للمشروبات عن الانتهاء من صخ استثمارات إضافية بقيمة 30 مليون يورو خلال عام 2023، للتوسع بخطى إنتاج إضافيين فى الشرقية ومقر الشركة الجديد بمدينة القاهرة الجديدة.

وقالت الشركة، فى بيان، إنها انتقلت إلى مقرها الرئيسى الجديد فى مجمع الأعمال بـ”MIVIDA” فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، بعد 18 عاماً من خلال إدارة أعمالها من مقرها السابق بمنطقة العبور الصناعية.

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وتعمل شركة الأهرام للمشروبات فى السوق المصرى منذ أكثر من 120 عاماً، وحصلت على جائزة أفضل“شركة كصاحب عمل” لمدة سنتين متتاليتين مع أكثر من 1600 موظف.

وقال أ.نيكولاى ملادينوف، العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات:“كجزء من خططنا الطموحة نحو النمو والثقة الصلبة فى السوق المصرى، نعلن عن استثماراتنا الإضافية التى تبلغ ما يقرب من 30 مليون يورو فى 2023، للتوسع بخطى إنتاج إضافيين فى مصنع الشرقية بأحدث التكنولوجيا، واستثمارات فى المقر الجديد بالقاهرة الجديدة، وتؤكد هذه الاستثمارات على التزامنا بالابتكار والتوسع وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا وموظفينا”.

وأضاف ملادينوف:“التزاماً منا لفريق عمل الشركة، كنا حريصين على الانتقال إلى مساحة مكتبية جديدة توفر بيئة عمل مناسبة لاحتياجاتنا الحالية والمستقبلية، باختيار والانتقال إلى مقر جديد فى مركز أعمال MIVIDA بقلب القاهرة الجديدة بموقع استراتيجى بين التجمع الخامس والعاصمة الإدارية”.

وتابع:“لا يتميز المقر الجديد بموقعه الاستراتيجى فقط ولكن تم اختياره وتصميمه بعناية، سعياً أن تكون التصميمات نابضة بالحياة وتضم ممارسات صديقة للبيئة كماً توفر أيضاً بيئة عمل متطورة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة لتعكس طرق العمل الديناميكية المتطورة لتصبح من مصادر الإلهام لدى فريق العمل وحثه على إنتاجية أكثر إبداعاً وتحافظ على البيئة وتبهر العملاء والزوار على حد سواء”.

وقالا شركة الأهرام للمشروبات، إنه فى العام الماضى تم ضخ استثمارات بقيمة أكثر من 16 مليون يورو فى تركيب خطوط إنتاج جديدة وحديثة فى مصنع الشرقية بإنتاج مشروب فيروز، وأدى هذا التوسع إلى إمكانية زيادة حجم الإنتاج إلى 3.7 مليون هكتولتر وخلق فرص عمل جديدة، كما تجرى الشركة حالياً دراسة لدمج حلول علمية جديدة ومتطورة خضراء ضمن خطة عمل الشركة للوصول إلى صافى“صفر” انبعاثات بحلول عام 2030 بجميع مصانعها وأماكن الأعمال فى المقرات الخاصة بها فى مصر.







وأوضحت الشركة أنها قامت بضخ أكثر من 50 مليون جنيه فى الخمسة سنوات الماضية من خلال عدة مشروعات منها إدارة المخلفات فى منطقة 15 مايو، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة لتحسين مصادر ومنابع المياه فى سيوة، بالإضافة إلى أن الشركة استطاعت أن تبقى فى مقدمة قائمة مستخدمى المياه بطريقة صحية رشيدة عند تصنيع وتقديم منتجاتها للعملاء بطريقة مستدامة للحفاظ على البيئة.

كما نفذت الشركة العديد من المبادرات لتحقيق أهداف الموازنة المائية وصولاً إلى 100% فى 2023 بدلاً من 2030، وأيضاً تعمل الشركة على الاستهلاك المستدام للمياه حيث تم خفض استهلاك المياه إلى 2.8 هكتولتر فقط من المياه لإنتاج 1 هكتولتر من مشروبات الشعير المختلفة و4.15 هكتولتر فقط من المياه لإنتاج 1 هكتولتر من مختلف منتجات الشركة.