الأهرام للمشروبات تضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليون يورو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة الأهرام للمشروبات عن الانتهاء من صخ استثمارات إضافية بقيمة 30 مليون يورو خلال عام 2023، للتوسع بخطى إنتاج إضافيين فى مصنع
الشرقية ومقر الشركة الجديد بمدينة القاهرة الجديدة.
وقالت الشركة، فى بيان، إنها انتقلت إلى مقرها الرئيسى الجديد فى مجمع الأعمال بـ”MIVIDA” فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، بعد 18 عاماً من خلال إدارة أعمالها من مقرها السابق بمنطقة العبور الصناعية.
موضوعات متعلقة
عمومية“إيكمي” تُقر إضافة نشاط تصنيع
الأقمشة الطبية “فوديكو” تكشف مستجدات التنازل عن جزء من أرض الإسماعيلية لصالح المحافظة عمومية“مينا فارم” تُضيف صلاحيات جديدة لرئيس مجلس الإدارة
وتعمل شركة الأهرام للمشروبات فى السوق المصرى منذ أكثر من 120 عاماً، وحصلت على جائزة أفضل“شركة كصاحب عمل” لمدة سنتين متتاليتين مع أكثر من 1600 موظف.
وقال أ.نيكولاى ملادينوف، العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات:“كجزء من خططنا الطموحة نحو النمو والثقة الصلبة فى السوق المصرى، نعلن عن استثماراتنا الإضافية التى تبلغ ما يقرب من 30 مليون يورو فى 2023، للتوسع بخطى إنتاج إضافيين فى مصنع الشرقية بأحدث التكنولوجيا، واستثمارات فى المقر الجديد بالقاهرة الجديدة، وتؤكد هذه الاستثمارات على التزامنا بالابتكار والتوسع وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا وموظفينا”.
وأضاف ملادينوف:“التزاماً منا لفريق عمل الشركة، كنا حريصين على الانتقال إلى مساحة مكتبية جديدة توفر بيئة عمل مناسبة لاحتياجاتنا الحالية والمستقبلية، باختيار والانتقال إلى مقر جديد فى مركز أعمال MIVIDA بقلب القاهرة الجديدة بموقع استراتيجى بين التجمع الخامس والعاصمة الإدارية”.
وتابع:“لا يتميز المقر الجديد بموقعه الاستراتيجى فقط ولكن تم اختياره وتصميمه بعناية، سعياً أن تكون التصميمات نابضة بالحياة وتضم ممارسات صديقة للبيئة كماً توفر أيضاً بيئة عمل متطورة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة لتعكس طرق العمل الديناميكية المتطورة لتصبح من مصادر الإلهام لدى فريق العمل وحثه على إنتاجية أكثر إبداعاً وتحافظ على البيئة وتبهر العملاء والزوار على حد سواء”.
وقالا شركة الأهرام للمشروبات، إنه فى العام الماضى تم ضخ استثمارات بقيمة أكثر من 16 مليون يورو فى تركيب خطوط إنتاج جديدة وحديثة فى مصنع الشرقية بإنتاج مشروب فيروز، وأدى هذا التوسع إلى إمكانية زيادة حجم الإنتاج إلى 3.7 مليون هكتولتر وخلق فرص عمل جديدة، كما تجرى الشركة حالياً دراسة لدمج حلول علمية جديدة ومتطورة خضراء ضمن خطة عمل الشركة للوصول إلى صافى“صفر” انبعاثات بحلول عام 2030 بجميع مصانعها وأماكن الأعمال فى المقرات الخاصة بها فى مصر.
وأوضحت الشركة أنها قامت بضخ أكثر من 50 مليون جنيه فى الخمسة سنوات الماضية من خلال عدة مشروعات منها إدارة المخلفات فى منطقة 15 مايو، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة لتحسين مصادر ومنابع المياه فى سيوة، بالإضافة إلى أن الشركة استطاعت أن تبقى فى مقدمة قائمة مستخدمى المياه بطريقة صحية رشيدة عند تصنيع وتقديم منتجاتها للعملاء بطريقة مستدامة للحفاظ على البيئة.
كما نفذت الشركة العديد من المبادرات لتحقيق أهداف الموازنة المائية وصولاً إلى 100% فى 2023 بدلاً من 2030، وأيضاً تعمل الشركة على الاستهلاك المستدام للمياه حيث تم خفض استهلاك المياه إلى 2.8 هكتولتر فقط من المياه لإنتاج 1 هكتولتر من مشروبات الشعير المختلفة و4.15 هكتولتر فقط من المياه لإنتاج 1 هكتولتر من مختلف منتجات الشركة.
MENAFN08092024000202011048ID1108648806