عمومية مينا فارم تُضيف صلاحيات جديدة لرئيس مجلس الإدارة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت الجمعية العامة العادية لشركة“مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية”، إضافة صلاحيات جديدة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وقررت الشركة، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حق التوقيع على عقود بيع الأصول الثابتة والمنقولة للنفس أو الغير وتوكيل النفس أو الغير في البيع، وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في ذلك وله الحق في التوقيع إلى عقود التأجير التمويلي.

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وكانت كشفت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أخر تطورات قيام مستثمر محتمل بأعمال الفحص النافي للجهالة على الشركة.

وأضافت الشركة، أن تلك المحادثات لم تسفر عن الوصول إلى أي اتفاق وتعتبر المفاوضات منتهية.

وكانت الشركة قالت في يونيو 2024، إن المستثمر المحتمل اكتتب بنسبة أقلية في شركة ترايكويرا بي -المساهم الرئيسي بنسبة 27.82% في مينا فارم-، وأنه سيقوم بأعمال الفحص النافي للجهالة على الشركة.

وتراجعت أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 68% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 18.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 57.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 984.32 مليون جنيه، مقابل 972.23 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت علمت البورصة، أن شركة تريكورا بى فى الهولندية استحوذت على مساهمات“آل البرديسى” فى شركة“مينا فارم” فى صفقة بلغت نحو 1.27 مليار جنيه.



