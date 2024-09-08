عمومية مينا فارم تُضيف صلاحيات جديدة لرئيس مجلس الإدارة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت الجمعية العامة العادية لشركة“مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية”، إضافة صلاحيات جديدة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
وقررت الشركة، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حق التوقيع على عقود بيع الأصول الثابتة والمنقولة للنفس أو الغير وتوكيل النفس أو الغير في البيع، وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في ذلك وله الحق في التوقيع إلى عقود التأجير التمويلي.
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وكانت كشفت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أخر تطورات قيام مستثمر محتمل بأعمال الفحص النافي للجهالة على الشركة.
وأضافت الشركة، أن تلك المحادثات لم تسفر عن الوصول إلى أي اتفاق وتعتبر المفاوضات منتهية.
وكانت الشركة قالت في يونيو 2024، إن المستثمر المحتمل اكتتب بنسبة أقلية في شركة ترايكويرا بي -المساهم الرئيسي بنسبة 27.82% في مينا فارم-، وأنه سيقوم بأعمال الفحص النافي للجهالة على الشركة.
وتراجعت أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 68% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 18.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 57.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 984.32 مليون جنيه، مقابل 972.23 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت علمت البورصة، أن شركة تريكورا بى فى الهولندية استحوذت على مساهمات“آل البرديسى” فى شركة“مينا فارم” فى صفقة بلغت نحو 1.27 مليار جنيه.
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