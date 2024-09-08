Sunday, 08 September 2024 03:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمومية مينا فارم تُضيف صلاحيات جديدة لرئيس مجلس الإدارة - جريدة البورصة

9/8/2024 4:58:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت الجمعية العامة العادية لشركة“مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية”، إضافة صلاحيات جديدة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وقررت الشركة، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حق التوقيع على عقود بيع الأصول الثابتة والمنقولة للنفس أو الغير وتوكيل النفس أو الغير في البيع، وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في ذلك وله الحق في التوقيع إلى عقود التأجير التمويلي.

موضوعات متعلقة عمومية“إيكمي” تُقر إضافة نشاط تصنيع الأقمشة الطبية “فوديكو” تكشف مستجدات التنازل عن جزء من أرض الإسماعيلية لصالح المحافظة “الأهرام للمشروبات” تضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليون يورو

وكانت كشفت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أخر تطورات قيام مستثمر محتمل بأعمال الفحص النافي للجهالة على الشركة.

وأضافت الشركة، أن تلك المحادثات لم تسفر عن الوصول إلى أي اتفاق وتعتبر المفاوضات منتهية.

وكانت الشركة قالت في يونيو 2024، إن المستثمر المحتمل اكتتب بنسبة أقلية في شركة ترايكويرا بي -المساهم الرئيسي بنسبة 27.82% في مينا فارم-، وأنه سيقوم بأعمال الفحص النافي للجهالة على الشركة.

وتراجعت أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 68% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 18.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 57.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 984.32 مليون جنيه، مقابل 972.23 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت علمت البورصة، أن شركة تريكورا بى فى الهولندية استحوذت على مساهمات“آل البرديسى” فى شركة“مينا فارم” فى صفقة بلغت نحو 1.27 مليار جنيه.


MENAFN08092024000202011048ID1108648805

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث