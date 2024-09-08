فوديكو تكشف مستجدات التنازل عن جزء من أرض الإسماعيلية لصالح المحافظة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، إنها لم تتلق أي مخاطبات من محافظة الإسماعيلية بشأن عرض الشركة التنازل عن جزء من الأرض المملوكة للشركة لصالح المحافظة مقابل سداد قيمة رسوم التحسين الخاصة بها.

وقالت الشركة، إنه في حالة موافقة المحافظة على الطلب سيتم الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لمناقشة القرار.

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تضاعفت أرباح شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، 4.3 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 31.9 مليون جنيه، مقاررنة بربح 7.35 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2023.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 78.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات 38.35 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023.

وارتفعت أرباح شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو” بنسبة 123.5% خلال العام الماضي، لتصل 21.72 مليون جنيه، مقارنة بربح 9.7 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 157.3 مليون جنيه، مقابل 100.38 مليون جنيه في 2022.

وكانت كشفت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، عن بيع معدات وآلات مستهلكة خلال مزاد علني بقيمة إجمالية 7.26 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أنها باعت آلات ومعدات عدد 17 لوط بإجمالي قيمة 2.824 مليون جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنها باعت سيارات عدد 6 بقيمة إجمالية 4.44 مليون جنيه غير شامل ضريبية القيمة المضافة.