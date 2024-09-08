Sunday, 08 September 2024 03:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوديكو تكشف مستجدات التنازل عن جزء من أرض الإسماعيلية لصالح المحافظة - جريدة البورصة

9/8/2024 4:58:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، إنها لم تتلق أي مخاطبات من محافظة الإسماعيلية بشأن عرض الشركة التنازل عن جزء من الأرض المملوكة للشركة لصالح المحافظة مقابل سداد قيمة رسوم التحسين الخاصة بها.

وقالت الشركة، إنه في حالة موافقة المحافظة على الطلب سيتم الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لمناقشة القرار.

موضوعات متعلقة عمومية“إيكمي” تُقر إضافة نشاط تصنيع الأقمشة الطبية عمومية“مينا فارم” تُضيف صلاحيات جديدة لرئيس مجلس الإدارة “الأهرام للمشروبات” تضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليون يورو

تضاعفت أرباح شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، 4.3 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 31.9 مليون جنيه، مقاررنة بربح 7.35 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2023.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 78.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات 38.35 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023.

وارتفعت أرباح شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو” بنسبة 123.5% خلال العام الماضي، لتصل 21.72 مليون جنيه، مقارنة بربح 9.7 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 157.3 مليون جنيه، مقابل 100.38 مليون جنيه في 2022.

وكانت كشفت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، عن بيع معدات وآلات مستهلكة خلال مزاد علني بقيمة إجمالية 7.26 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أنها باعت آلات ومعدات عدد 17 لوط بإجمالي قيمة 2.824 مليون جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنها باعت سيارات عدد 6 بقيمة إجمالية 4.44 مليون جنيه غير شامل ضريبية القيمة المضافة.

MENAFN08092024000202011048ID1108648804

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث