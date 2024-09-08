فوديكو تكشف مستجدات التنازل عن جزء من أرض الإسماعيلية لصالح المحافظة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، إنها لم تتلق أي مخاطبات من محافظة الإسماعيلية بشأن عرض الشركة التنازل عن جزء من الأرض المملوكة للشركة لصالح المحافظة مقابل سداد قيمة رسوم التحسين الخاصة بها.
وقالت الشركة، إنه في حالة موافقة المحافظة على الطلب سيتم الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لمناقشة القرار.
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تضاعفت أرباح شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، 4.3 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 31.9 مليون جنيه، مقاررنة بربح 7.35 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2023.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 78.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات 38.35 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023.
وارتفعت أرباح شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو” بنسبة 123.5% خلال العام الماضي، لتصل 21.72 مليون جنيه، مقارنة بربح 9.7 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 157.3 مليون جنيه، مقابل 100.38 مليون جنيه في 2022.
وكانت كشفت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، عن بيع معدات وآلات مستهلكة خلال مزاد علني بقيمة إجمالية 7.26 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، أنها باعت آلات ومعدات عدد 17 لوط بإجمالي قيمة 2.824 مليون جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أنها باعت سيارات عدد 6 بقيمة إجمالية 4.44 مليون جنيه غير شامل ضريبية القيمة المضافة.
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