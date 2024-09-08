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تعطل وجيز لمنصة إكس لدى آلاف المستخدمين في أمريكا - جريدة البورصة

9/8/2024 4:58:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر موقع (داون ديتكتور دوت كوم) الإلكتروني لتعقب تعطل خدمات الإنترنت أن منصة إكس للتواصل الاجتماعي واجهت عطلا أمس السبت استمر أقل من ساعة وأثر على آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة قبل أن تعود المنصة للعمل مجددا.

وأظهر الموقع في البداية أنه كان هناك أكثر من 7743 بلاغا بتعطل الخدمة بحلول الساعة 10:28 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1426 بتوقيت جرينتش).

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وأظهر في وقت لاحق تراجع عدد البلاغات إلى أقل من 164 بحلول الساعة 11:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1501 بتوقيت جرينتش).

ويتعقب الموقع تعطل الخدمات عن طريق جمع تقارير الحالة من عدة مصادر تتضمن مستخدمين.

ولم ترد منصة إكس بعد على طلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية.


المصدر:

MENAFN08092024000202011048ID1108648803

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