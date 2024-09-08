عمومية إيكمي تُقر إضافة نشاط تصنيع الأقمشة الطبية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، تعديل مواد بالنظام الأساسي وإضافة نشاط جديدة للشركة.
وتقرر تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراضها وإضافة نشاط تصنيع الأقمشة الطبية غير المنسوجة المعقمة وغير المعقمة.
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كما قررت العمومية تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمواقع ممارسة النشاط، بينما وافقت على إضافة مادة للإثابة في النظام الأساسي.
واعتمدت الجمعية كذلك تعديل المادة 39 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمكان انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية.
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، عدم توزيع أرباح عن الماضي لتوسعات الشركة.
كما صدقت العمومية على عدم جدوى الاستحواذ على أسهم المجموعة المتحدة لإنتاج المستلزمات“ألفا مديكا”، وذلك لامتلاك إيكمي كامل أرض ومباني ومعدات الفا ميكا بموجب عقود بيع نهائية خالصة الثمن.
وقررت العمومية تفويض مجلس الإدارة بإعادة دراسة جدوى الاستحواذ على أسهم شركة نيو ألفا لإنتاج المستلزمات الطبية بعد دراسة المتغيرات الاقتصادية وتوفير السيولة اللازمة في ضوء امتلاك الشركة لكامل أرض وبناء المصنع.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وقررت الجمعية العدول عن إبراء ذمة هشام فوزي رئيس مجلس الإدارة الأسبق وسامح السيد العضو المنتدب الأسبق ومحمد محمود محممد عضو مجلس الإدارة الأسبق، وتحريك الدعاوي القانونية ضدهم.
وكشفت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي” عن تحقيق أرباح مجمعة بقيمة 1.45 مليون جنيه خلال العام الماضي.
كما سجلت الشركة إيرادات مجمعة خلال العام الماضي وصلت إلى 34.76 مليون جنيه.
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