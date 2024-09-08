عمومية إيكمي تُقر إضافة نشاط تصنيع الأقمشة الطبية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، تعديل مواد بالنظام الأساسي وإضافة نشاط جديدة للشركة.

وتقرر تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراضها وإضافة نشاط الأقمشة الطبية غير المنسوجة المعقمة وغير المعقمة.

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كما قررت العمومية تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمواقع ممارسة النشاط، بينما وافقت على إضافة مادة للإثابة في النظام الأساسي.

واعتمدت الجمعية كذلك تعديل المادة 39 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمكان انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية.

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، عدم توزيع أرباح عن الماضي لتوسعات الشركة.

كما صدقت العمومية على عدم جدوى الاستحواذ على أسهم المجموعة المتحدة لإنتاج المستلزمات“ألفا مديكا”، وذلك لامتلاك إيكمي كامل أرض ومباني ومعدات الفا ميكا بموجب عقود بيع نهائية خالصة الثمن.

وقررت العمومية تفويض مجلس الإدارة بإعادة دراسة جدوى الاستحواذ على أسهم شركة نيو ألفا لإنتاج المستلزمات الطبية بعد دراسة المتغيرات الاقتصادية وتوفير السيولة اللازمة في ضوء امتلاك الشركة لكامل أرض وبناء المصنع.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

وقررت الجمعية العدول عن إبراء ذمة هشام فوزي رئيس مجلس الإدارة الأسبق وسامح السيد العضو المنتدب الأسبق ومحمد محمود محممد عضو مجلس الإدارة الأسبق، وتحريك الدعاوي القانونية ضدهم.

وكشفت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي” عن تحقيق أرباح مجمعة بقيمة 1.45 مليون جنيه خلال العام الماضي.

كما سجلت الشركة إيرادات مجمعة خلال العام الماضي وصلت إلى 34.76 مليون جنيه.