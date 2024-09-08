واشنطن تحذر من تزايد المخاطر على الشركات في هونج كونج - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حذرت الولايات المتحدة من تزايد المخاطر على الشركات في هونج كونج قائلة إن الأنشطة الروتينية قد تتعارض مع قانون الأمن القومي الجديد في المدينة التي تعدّ مركزا ماليا مهما.

ووافقت الصين على اعتماد نهج“دولة واحدة ونظامين” لهونج كونج قبل استعادتها من بريطانيا في 1997وفقا لفرانس برس.

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لكن بكين قمعت احتجاجات شعبية في 2019 وأقر برلمان هونج كونج الذي تغيب عنه المعارضة، مرسوما يعاقب المدانين بجرائم من بينها الخيانة والتمرد، بالسجن مدى الحياة.

وفي تحديث لمذكرة صدرت أولا في 2021، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية ووكالات أخرى من“مخاطر جديدة ومتزايدة” على الشركات التي تنشط في هونج كونج.

وبشأن القانون الجديد المسمى المادة 23 قالت إن“الطبيعة الغامضة للقانون وتصريحات وإجراءات حكومية سابقة تثير تساؤلات حول المخاطر المرتبطة بالأنشطة الروتينية”.

ويمكن لهذه الأنشطة أن تشمل القيام ببحث بشأن السياسات الحكومية والإبقاء على تواصل مع المسؤولين المحليين والصحافيين والمنظمات غير الحكومية.

وجاء في المذكرة أن الاختلافات تضيق بين هونج كونج والبرّ الصيني.

وقالت“بموجب قوانين مماثلة لتلك التي فرضت مؤخرا في هونج كونج يبدو أن سلطات جمهورية الصين الشعبية في الصين القارية تتمتع بحرية تصرف كبيرة لاعتبار مجموعة واسعة من الوثائق أو البيانات أو الإحصائيات أو المواد، أسرارا للدولة واحتجاز ومحاكمة مواطنين أجانب بتهمة التجسس المزعوم”.

اعتُقل أكثر من 300 شخص بموجب قانون أمن صدر في 2020، من بينهم مواطن أميركي، بحسب وزارة الخارجية.

وقال المسؤول الثاني في هونغ كونغ إريك تشان السبت إن المذكرة الأمريكية محاولة لقمع تصاعد نفوذ الصين، وإن قضايا الأمن القومي يتم التعامل معها بشكل عادل أمام القضاء.

وأضاف للصحافيين“بدأ تطبيق قانون الأمن القومي منذ فترة طويلة وبإمكان الجميع أن يروا أننا لم نعتقل أي رجل أعمال بلا أساس” قانوني لذلك.

وأضاف أن المذكرة الأميركية“تنطوي على عنصر من الترهيب لإبعاد رجال الأعمال الذين يأملون في الاستثمار في هونغ كونغ. لا أعتقد أن هذه الحيلة ستنجح”.





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