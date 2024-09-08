ماسك ينفي تقريرا عن إجراء شركته إكس.إيه.آي محادثات بشأن إيرادات تسلا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نفى إيلون ماسك تقريرا زعم أن شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي إكس.إيه.آي أجرت محادثات بشأن حصة في إيرادات تسلا المستقبلية مقابل السماح لشركة صناعة السيارات الكهربائية التابعة لماسك أيضا بالاستفادة من إكس.إيه.آي ومواردها.





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كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أمس السبت أن تسلا سترخص نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بإكس.إيه.آي للمساعدة في تشغيل تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة وستقاسم بعض هذه الإيرادات مع الشركة الناشئة وفقا للترتيب المقترح كما هو موضح للمستثمرين.

وقال ماسك في وقت متأخر أمس السبت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المملوكة له“تعلمت تسلا الكثير من المناقشات مع مهندسين لدى إكس.إيه.آي والتي ساعدت في تسريع تحقيق القيادة الذاتية الكاملة التي لا تحتاج إلى تدخل، لكن ليست هناك حاجة لترخيص أي شيء من إكس.إيه.آي”، مضيفا أن التقرير“غير دقيق”.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين لم تذكرهم بالاسم قولهم إن شركة الذكاء الاصطناعي ستدعم أيضا تطوير ميزات أخرى لتسلا منها مساعد الصوت في سياراتها الكهربائية وبرمجيات لتشغيل الروبوت البشري أوبتيموس.

وجاء في التقرير أن شروط أي اتفاق لتقاسم الإيرادات بين الجانبين ستكون مرهونة في جزء منها على مدى اعتماد تسلا على تقنية إكس.إيه.آي بدلا من تقنيتها الخاصة. وأضاف أن المسؤولين التنفيذيين في إكس.إيه.آي ناقشوا تقسيم إيرادات القيادة الذاتية الكاملة لتسلا بالتساوي.

ولم يتسن الوصول إلى إكس.إيه.آي للتعقيب.

أطلق ماسك إكس.إيه.آي العام الماضي لتنافس أوبن.إيه.آي المدعومة من مايكروسوفت. وأثار ذلك مخاوف من أنه قد يخصص بعض موارد شركة صناعة السيارات لشركة الذكاء الاصطناعي.



