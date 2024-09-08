الإسكان تنفذ مشروعات طرق ومرافق بمناطق التوسعات بعدة مدن جديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تابع المهندس شريف الشربينى، الإسكان، سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والمشروعات التنموية بمناطق التوسعات بعدة مدن جديدة، ومنها القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعبور الجديدة.

وأكد الشربينى، أهمية تنوع الأنشطة بمناطق الامتداد بتلك المدن، وتحقيق أعلى معدلات التنمية، وتوفير الخدمات المناسبة والتخطيط الجيد لأعمال المرافق والطرق، وكذا دفع العمل بالمشروعات لسرعة تنمية تلك المناطق.

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وتفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ المرافق العامة (طرق – مياه – صرف صحى – شبكات رى) داخل منطقة التجمع السادس بالامتداد الجنوبى للمدينة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتاً إلى أن منطقة التجمع السادس تُعدُ امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم فى خلق مجتمع عمرانى متكامل بمساحة حوالى 4800 فدان، بجانب تنوع الأنشطة بها.

وقام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بتوسعات مدينة الشيخ زايد، لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والخدمات الجارى تنفيذها بالمنطقة، يرافقه المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وخلال الزيارة، تم تقديمٍ شرح وافٍ لمشروعات المرافق الجارى بالمدينة، أعقبها جولات ميدانية لتفقد مناطق توسعات المدينة، لمتابعة مشروعات تنفيذ المياه والصرف والطرق اللازمة لخدمة الكيانات القائمة وأراضى التقنين بالتوسعات بالقرارين الجمهوريين 230 و77 لسنة 2017.

وشدد عمران، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وبأعلى جودة، فى إطار تحقيق التنمية الشاملة للمدن الجديدة.

وتفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة مشروعات أعمال المرافق للمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، كما تفقد مشروع الحل العاجل لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة من رافع الشروق ومتابعة نسب إنجاز الأعمال، وايضاَ أعمال تنفيذ الفرمة للطرق بمنطقة الأمل“سابقاً”.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى قطر خارجى 315 مم من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500 مم، ليسهم فى تغذية الشريط الخدمى والمساحات المضافة بمساحة 360 فدانا بمنطقة الأمل بمدينة العبور الجديدة.

وشدد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على الشركات المنفذة للمشروع ضرورة زيادة عدد العمالة للانتهاء من الأعمال المستهدفة فى المواعيد المحددة طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد، والتأكيد على جودة تنفيذ الأعمال فى كل مراحل التنفيذ.