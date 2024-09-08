الإسكان تنفذ مشروعات طرق ومرافق بمناطق التوسعات بعدة مدن جديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تابع المهندس شريف الشربينى، وزير
الإسكان، سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والمشروعات التنموية بمناطق التوسعات بعدة مدن جديدة، ومنها القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعبور الجديدة.
وأكد الشربينى، أهمية تنوع الأنشطة بمناطق الامتداد بتلك المدن، وتحقيق أعلى معدلات التنمية، وتوفير الخدمات المناسبة والتخطيط الجيد لأعمال المرافق والطرق، وكذا دفع العمل بالمشروعات لسرعة تنمية تلك المناطق.
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وتفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ المرافق العامة (طرق – مياه – صرف صحى – شبكات رى) داخل منطقة التجمع السادس بالامتداد الجنوبى للمدينة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتاً إلى أن منطقة التجمع السادس تُعدُ امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم فى خلق مجتمع عمرانى متكامل بمساحة حوالى 4800 فدان، بجانب تنوع الأنشطة بها.
وقام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بتوسعات مدينة الشيخ زايد، لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والخدمات الجارى تنفيذها بالمنطقة، يرافقه المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ومسئولو الجهاز والمشروعات.
وخلال الزيارة، تم تقديمٍ شرح وافٍ لمشروعات المرافق الجارى بالمدينة، أعقبها جولات ميدانية لتفقد مناطق توسعات المدينة، لمتابعة مشروعات تنفيذ المياه والصرف والطرق اللازمة لخدمة الكيانات القائمة وأراضى التقنين بالتوسعات بالقرارين الجمهوريين 230 و77 لسنة 2017.
وشدد عمران، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وبأعلى جودة، فى إطار تحقيق التنمية الشاملة للمدن الجديدة.
وتفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة مشروعات أعمال المرافق للمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، كما تفقد مشروع الحل العاجل لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة من رافع الشروق ومتابعة نسب إنجاز الأعمال، وايضاَ أعمال تنفيذ الفرمة للطرق بمنطقة الأمل“سابقاً”.
وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى قطر خارجى 315 مم من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500 مم، ليسهم فى تغذية الشريط الخدمى والمساحات المضافة بمساحة 360 فدانا بمنطقة الأمل بمدينة العبور الجديدة.
وشدد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على الشركات المنفذة للمشروع ضرورة زيادة عدد العمالة للانتهاء من الأعمال المستهدفة فى المواعيد المحددة طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد، والتأكيد على جودة تنفيذ الأعمال فى كل مراحل التنفيذ.
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