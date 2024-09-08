مؤسس تيليجرام يعلن عن استراتيجية جديدة لمراقبة المحتوى على تيليجرام

(MENAFN
) أعلن بافيل دوروف، مؤسس ومدير تنفيذي لتطبيق تيليجرام، يوم الجمعة الموافق 6 أيلول، أن المنصة ستعتمد استراتيجية جديدة لمراقبة المحتوى عبر إزالة بعض الميزات التي تم استغلالها في الأنشطة غير القانونية، وأكد دوروف أن الغالبية العظمى من مستخدمي تيليجرام—99.999 بالمئة—لا يشاركون في أي شكل من أشكال الجريمة، ومع ذلك، أقر دوروف أن نسبة صغيرة، تقدر بحوالي 0.001 بالمئة، قد انخرطت في سلوك غير قانوني، مما ألحق الضرر بسمعة المنصة العامة وأدى إلى تعريض مستخدميها البالغ عددهم قرابة المليار للخطر، وأعرب عن التزامه القوي بتغيير نهج تيليجرام في مراقبة المحتوى هذا العام، بهدف تغيير تصوره من الانتقادات إلى الحصول على إشادة واسعة.
كما يأتي هذا الإعلان في أعقاب تدقيق قانوني في فرنسا، حيث يخضع دوروف حاليًا للتحقيق الرسمي بسبب مزاعم تشير إلى أن تيليجرام تم استخدامه في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال وتوزيع المواد الإباحية للأطفال، ولقد زادت هذه المزاعم من الضغط على تيليجرام لتعزيز ممارسات المراقبة والتنظيم لديها لمنع سوء استخدام منصتها، وتعكس بيان دوروف موقفًا استباقيًا في معالجة هذه القضايا، مؤكدة على نية الشركة تنفيذ تدابير أكثر صرامة لحماية قاعدة مستخدميها وتحسين صورتها العامة.
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