مقتل ثلاث اسرائيليين بإطلاق نار على معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين

MENAFN - Palestine News ) الاغوار/PNN/ اعلنت مصادر اعلامية عبرية اليوم مقتل ثلاثة اسرائليية في عملية اطلاق نار على جسر الملك حسين الكرامة المعروف ايضا بجسر اللنبي الرابط بين فلسطين والاردن وتسيطر عليه اسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال

ان العملية نُفذت من المسافة صفر

و أسفرت عن استشهاد المنفذ، ومقتل 3 إسرائيليين موضحة ان المنفذ قام باطلاق النار

من مسدس نجح بتهريبه.

وبحسب الاذاعة العبرية فان المنفذ هو سائق شاحنة يحمل الجنسية الأردنية.

وقام جيش الاحتلال باغلاق المعبر

بكلا الاتجاهين بعد عملية إطلاق النار

ونفذ عملية تمشيط بالموقع

وقام باحتجاز عشرات السائقين الاردنيين الذين يعملون على نقل الركاب والبضائع من الاردن لفلسطين.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت في وقت سابق إن 3 إسرائيليين أصيبوا بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار على معبر الملك حسين "الكرامة" بين الأردن وفلسطين.

وذكرت القناة 14 العبرية، أن شخصا أطلق النار على المعبر الذي يطلق عليه الاحتلال اسم "جسر اللنبي"، قبل أن يتم اطلاق النار عليه.

ووصلت مروحيات إسرائيلية لإنقاذ المصابين الذين وصفت حالتهم بالحرجة للغاية.

وزعم مسؤول أمني إسرائيلي أن منفذ عملية إطلاق النار في معبر اللنبي سائق شاحنة أردني.



