مقتل ثلاث اسرائيليين بإطلاق نار على معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الاغوار/PNN/ اعلنت مصادر اعلامية عبرية اليوم مقتل ثلاثة اسرائليية في عملية اطلاق نار على جسر الملك حسين الكرامة المعروف ايضا بجسر اللنبي الرابط بين فلسطين والاردن وتسيطر عليه اسرائيل.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال
ان العملية نُفذت من المسافة صفر
و أسفرت عن استشهاد المنفذ، ومقتل 3 إسرائيليين موضحة ان المنفذ قام باطلاق النار
من مسدس نجح بتهريبه.
وبحسب الاذاعة العبرية فان المنفذ هو سائق شاحنة يحمل الجنسية الأردنية.
وقام جيش الاحتلال باغلاق المعبر
بكلا الاتجاهين بعد عملية إطلاق النار
ونفذ عملية تمشيط بالموقع
وقام باحتجاز عشرات السائقين الاردنيين الذين يعملون على نقل الركاب والبضائع من الاردن لفلسطين.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت في وقت سابق إن 3 إسرائيليين أصيبوا بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار على معبر الملك حسين "الكرامة" بين الأردن وفلسطين.
وذكرت القناة 14 العبرية، أن شخصا أطلق النار على المعبر الذي يطلق عليه الاحتلال اسم "جسر اللنبي"، قبل أن يتم اطلاق النار عليه.
ووصلت مروحيات إسرائيلية لإنقاذ المصابين الذين وصفت حالتهم بالحرجة للغاية.
وزعم مسؤول أمني إسرائيلي أن منفذ عملية إطلاق النار في معبر اللنبي سائق شاحنة أردني.
MENAFN08092024000205011050ID1108648785
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.