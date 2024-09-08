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إغلاق معبر الكرامة في الاتجاهين

9/8/2024 4:38:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- أُغلق صباح اليوم الأحد، معبر "الكرامة"
شرق مدينة أريحا.

وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا للوكالة الرسمية إن الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس متوقفة تماما حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.

وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال احتجزت عمالا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة.

وكان ثلاثة إسرائيليين قتلوا، اليوم الأحد، في إطلاق نار في معبر الكرامة.

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