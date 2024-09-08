إغلاق معبر الكرامة في الاتجاهين

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا/PNN- أُغلق صباح اليوم الأحد، معبر "الكرامة"
شرق مدينة أريحا.
وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا للوكالة الرسمية إن الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس متوقفة تماما حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.
وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال احتجزت عمالا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة.
وكان ثلاثة إسرائيليين قتلوا، اليوم الأحد، في إطلاق نار في معبر الكرامة.
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