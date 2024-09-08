أسعار النفط تتراجع بأكثر من 2 بالمئة بعد بيانات توظيف أمريكية أقل من التوقعات

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط انخفاضًا كبيرًا بنسبة تزيد عن 2 بالمئة يوم الجمعة الموافق 6 أيلول، بعد أن أظهرت بيانات التوظيف الأمريكية لشهر أغسطس نتائج أضعف من المتوقع، وسجلت العقود الآجلة للنفط الخام برنت والولايات المتحدة انخفاضات كبيرة، تأثرت بالقلق المستمر بشأن الطلب العالمي الذي طغى على القرار الأخير لأوبك+ بتأجيل زيادات الإنتاج المخطط لها، وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام برنت بمقدار 1.63 دولار، أو 2.24 بالمئة، لتغلق عند 71.06 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بمقدار 1.48 دولار، أو 2.14 بالمئة، لتنتهي عند 67.67 دولارًا للبرميل، وقد سجلت هذه الانخفاضات تراجعًا أسبوعيًا يقارب 10 بالمئة للنفط برنت وحوالي 8 بالمئة للنفط الأمريكي الخفيف، مما يبرز الشعور السلبي في السوق.
كما جاء انخفاض أسعار النفط على الرغم من أن بيانات الحكومة الأمريكية أظهرت صورة مختلطة لسوق العمل، بينما جاء عدد الوظائف المضافة في أغسطس أقل من التوقعات، انخفض معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة، مما يشير إلى تباطؤ متحكم فيه قد لا يتطلب خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر، وعلى الرغم من انخفاض مخزونات النفط الأمريكية، التي تراجعت بمقدار 6.9 مليون برميل إلى 418.3 مليون برميل الأسبوع الماضي (متجاوزة توقعات المحللين لانخفاض أقل)، استمرت أسعار النفط في الانخفاض، وقد وصل التراجع إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2023 للنفط برنت بينما يزن المشاركون في السوق احتمال استمرار الطلب الضعيف.
ومن العوامل الإضافية التي ساهمت في الشعور السلبي في سوق النفط كانت علامات التقدم في المفاوضات بين التحالفات المتنازعة في ليبيا، والتي قد تؤدي إلى استئناف صادرات النفط المتوقفة في البلاد، وبالاستناد إلى هذه التطورات، خفضت بنك أوف أمريكا توقعاته لأسعار النفط برنت في النصف الثاني من عام 2024، معدلة السعر المتوقع من 90 دولارًا إلى 75 دولارًا للبرميل، وأشار البنك إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك تراكم المخزونات النفطية العالمية، نمو الطلب البطيء، والطاقة الإنتاجية الفائضة داخل أوبك+، كأسباب للتخفيض في توقعاته لأسعار النفط.
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