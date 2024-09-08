النرويج تسجل أعلى معدلات الغياب عن العمل بسبب المرض منذ 15 عامًا وسط تحديات اقتصادية

(MENAFN
) تشهد النرويج أعلى معدلات غياب بسبب المرض منذ أكثر من 15 عامًا، وهو ما قد يتحدى استقرار سوق العمل وصحة الاقتصاد المالي في البلاد، ووفقًا لتقرير، كشفت إحصاءات النرويج أن معدل الغياب بسبب المرض المعدل موسميًا ارتفع إلى 7.1 في المئة في الربع الثاني، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2009، وهو فترة تأثرت سابقًا بوباء إنفلونزا الخنازير، ويتجاوز هذا الارتفاع المعدلات التي سُجلت خلال جائحة كوفيد-19 ويشمل جميع قطاعات الاقتصاد. يأتي هذا الارتفاع في حالات الغياب بسبب المرض في وقت حاسم للنرويج، التي يعتمد نظامها الاجتماعي، الممول من الضرائب المرتفعة، بشكل كبير على المشاركة القوية في القوى العاملة للحفاظ على الاستدامة.
وفي الوقت الذي تدعمه فيه خدمات النرويج العامة من خلال صندوق الثروة السيادي الضخم الذي يبلغ حجمه 1.7 تريليون دولار، تزايدت المخاوف بشأن الضغوطات المالية المستقبلية، وتعود هذه المخاوف جزئيًا إلى التراجع المتوقع في الإيرادات من قطاعي النفط والغاز، وهما قطاعان كانا تاريخيًا من المساهمين الرئيسيين في ثروة البلاد، ويشير تقرير إلى أن النفقات المتعلقة بالمرض والإعاقة تمثل بالفعل حوالي 22 في المئة من الإنفاق العام في النرويج، أي ما يعادل حوالي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء مساهمات قطاعات النفط والشحن، ويُعتبر هذا المستوى من الإنفاق مرتفعًا بشكل ملحوظ، حيث يعادل ضعف المبلغ الذي تخصصه الدنمارك، التي تعد ثاني أكبر منفق في هذه الفئة، وفقًا لبيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
كما تخطط حكومة النرويج بقيادة حزب العمال لاقتراح إصلاحات لنظام الرفاه الاجتماعي في وقت لاحق من هذا الشهر لمواجهة هذه التحديات، وعلى الرغم من التغييرات المخطط لها، فإن الحكومة اقترحت أن مستويات الفوائد، التي وصفتها المنظمات الدولية بـ "الاستثنائية"، من غير المرجح أن تواجه تخفيضات كبيرة، وتهدف منهجية الحكومة إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى الاستدامة الاقتصادية مع استمرار تقديم المزايا الاجتماعية السخية، في ظل ضغوط مالية متزايدة ومشهد اقتصادي متغير.
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