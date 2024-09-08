مجرم يطلق النار على عدد من المارَّة في ولاية كنتاكي

أعلنت شرطة كنتاكي عن واقعة إطلاق نار، مساء أمس، بالقرب من الطريق السريع 75 في مدينة لندن بولاية كنتاكي، حيث جرى إطلاق النار على عدد كبير من الأشخاص في أثناء سير المركبات.

وبدأت الواقعة قبل الساعة 6 مساء بقليل (1000 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو تسعة أميال خارج لندن، عندما تم إبلاغ الشرطة بحدوث إطلاق نار على العديد من المركبات على الطريق السريع 75 في مقاطعة لوريل، وفقاً لتقارير إعلامية متعددة. وجاء في البلاغ أن الأعيرة النارية كانت قادمة من منطقة تكسوها الأشجار أو جسر علوي.

وقال رئيس بلدية المدينة، راندال ويدل، على «فيسبوك»: «يرجى تجنب الطريق السريع 75 حول المخرج 49. حتى إشعار آخر! استخدم طريقاً بديلاً، ولا تكن في أي مكان في تلك المنطقة». وأكد مسؤولون بالشرطة إن المشتبه به لا يزال طليقاً.

وقالت الشرطة على «فيسبوك»: «لم يتم إلقاء القبض على المشتبه به حتى الآن، ونحن نحث الناس على البقاء في الداخل».

وكتب حاكم كنتاكي آندي بشير على موقع «إكس» يقول: «كنتاكي، نحن على علم بإطلاق نار على الطريق السريع 75 في مقاطعة لوريل. يرجى تجنب المنطقة. سنقدم المزيد من التفاصيل بمجرد توفرها».

ولندن هي مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 8000 نسمة، وتقع على بعد نحو 160 كيلومتراً شمال غربي فرانكفورت عاصمة الولاية.

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