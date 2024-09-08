الرئيس الأمريكي الأسبق بوش يرفض الكشف عن مرشحه المفضل

أكد متحدث أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، المنتمي للحزب الجمهوري، لا يعتزم الكشف علانية عن المرشح الذي سيدعمه في الرئاسة، أو عن اختياره هو أو زوجته لورا في ورقة الاقتراع خلال الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وأضاف المتحدث، الذي طلب عدم نشر اسمه: «اعتزل (بوش) السياسات المتعلقة بالرئاسة منذ سنوات كثيرة».

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان ديك تشيني، الذي كان نائباً لبوش، أنه سيخالف الاتجاهات الحزبية، ويمنح صوته لمرشحة الحزب الديمقراطي كاملاً هاريس، وليس لمرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال تشيني، الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد بوش من عام 2001 إلى 2009، الجمعة: «في تاريخ أمتنا الممتد على مدار 248 عاماً، لم يكن هناك من يمثل تهديداً أكبر لجمهوريتنا من دونالد ترامب».

وقالت هاريس، أمس، إن تأييد ديك تشيني وابنته ليز، النائبة السابقة بمجلس النواب، لها يمثل شجاعة لتغليب مصلحة البلاد على مصلحة الحزب السياسي.

وقال مايك بنس، الذي شغل منصب نائب الرئيس خلال ولاية ترامب لمدة أربع سنوات، إنه لن يؤيد رئيسه السابق، لكنه لم يعلن دعمه لهاريس.