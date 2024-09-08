تمديد دوام مكاتب دائرة الأحوال المدنية للساعة السادسة مساء

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الداخلية، عن تمديد دوام يومي الأحد والاثنين، لكافة مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات المعنية بإصدار البطاقة الذكية في مركز الدائرة الرئيس والمحافظات حتى السادسة مساءً.

كما قررت الوزارة، اعتبار يوم الثلاثاء المقبل (يوم الاقتراع) دواما رسميا للمكاتب الرئيسية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المركز الرئيسي والمحافظات.

وبينت الوزارة، أن إعلان الدوام وتمديده حصراً لغايات استقبال طلبات إصدار وتجديد البطاقة الذكية هو لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني للانتخاب.