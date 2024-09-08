تمديد دوام مكاتب دائرة الأحوال المدنية للساعة السادسة مساء

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- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الداخلية، عن تمديد دوام يومي الأحد والاثنين، لكافة مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات المعنية بإصدار البطاقة الذكية في مركز الدائرة الرئيس والمحافظات حتى السادسة مساءً.
كما قررت الوزارة، اعتبار يوم الثلاثاء المقبل (يوم الاقتراع) دواما رسميا للمكاتب الرئيسية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المركز الرئيسي والمحافظات.
وبينت الوزارة، أن إعلان الدوام وتمديده حصراً لغايات استقبال طلبات إصدار وتجديد البطاقة الذكية هو لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني للانتخاب.
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