إيلون ماسك: الإنسان سيهبط على المريخ بعد 7 سنوات

أكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، أن الإنسان سيهبط على كوكب المريخ بعد مدة زمنية لا تتجاوز سبع سنوات، مشيراً إلى أن شركته ستطلق أول مركبات ستارشيب غير مأهولة إلى المريخ في غضون عامين.

وأوضح ماسك، في منشور على منصة «إكس»، أمس، أن المركبات ستكون غير مأهولة لاختبار ضمان الهبوط السليم على المريخ، لافتاً إلى أنه إذا سارت عمليات الهبوط على ما يرام، فستطلق شركته الفضائية أولى رحلاتها المأهولة إلى المريخ في غضون أربع سنوات.

وقال: «سيزيد معدل الرحلات بشكل كبير من هناك، بهدف بناء مدينة مكتفية ذاتياً في نحو 20 عاماً».

وفي أبريل، قال ماسك، الذي أسس «سبيس إكس» في عام 2002، إن أول مركبة ستارشيب غير مأهولة تهبط على المريخ ستكون في غضون خمس سنوات، وإن أول هبوط للإنسان على المريخ سيكون في غضون سبع سنوات.

وفي يونيو، نجحت مركبة ستارشيب في تحقيق هبوط هادئ في المحيط الهندي مخترقة الغلاف الجوي للأرض بسرعة تفوق سرعة الصوت لدى عودتها، لتكمل مهمة اختبار كاملة حول العالم في رابع محاولة للمركبة.

ويعتمد ماسك على ستارشيب لتحقيق هدفه المتمثل في إنتاج مركبة فضائية كبيرة متعددة الأغراض من الجيل التالي قادرة على إرسال أشخاص وشحنات إلى القمر في وقت لاحق من هذا العقد، وفي النهاية الطيران إلى المريخ.