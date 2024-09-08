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شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تحصل على حصة من إيرادات تسلا

9/8/2024 2:24:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إكس إيه آي المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك أجرت محادثات للحصول على حصة في الإيرادات المستقبلية لشركة السيارات الكهربائية تسلا مقابل منح تسلا إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا وموارد إكس إيه آي.

وقالت الصحيفة إن تسلا سترخص نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة إكس إيه آي للمساعدة في تشغيل تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة وستقاسم بعض هذه الإيرادات مع الشركة الناشئة وفقا للترتيب المقترح كما هو موضح للمستثمرين.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين لم تحدد هوياتهم قولهم إن شركة الذكاء الاصطناعي ستدعم أيضا تطوير ميزات أخرى لتسلا منها مساعد الصوت في سياراتها الكهربائية وبرمجيات لتشغيل الروبوت البشري أوبتيموس.

وجاء في التقرير أن شروط أي اتفاقية لتقاسم الإيرادات بين الجانبين ستكون مرهونة في جزء منها على مدى اعتماد تسلا على تقنية إكس إيه آي بدلا من تقنيتها الخاصة. وأضاف أن المسؤولين التنفيذيين في إكس إيه آي ناقشوا تقسيم إيرادات القيادة الذاتية الكاملة لتسلا بالتساوي.

ولم ترد تسلا بعد على طلب رويترز للتعليق بينما لم يتسن الوصول إلى إكس إيه آي.

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