Sunday, 08 September 2024 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب البرازيل يوقف سلسلة الهزائم بفوز باهت على الإكوادور

9/8/2024 2:12:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عادت البرازيل للانتصارات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بفوز باهت 0-1 على الإكوادور، أول من أمس، بفضل هدف في الشوط الأول من رودريغو، مهاجم ريال مدريد.

وبعد سلسلة من الهزائم في ثلاث مباريات متتالية بالتصفيات فعلت البرازيل ما يكفي للفوز، الذي قاد بطل العالم خمس مرات للمركز الرابع في الترتيب بعشر نقاط.

ويتأخر الفريق بفارق ثماني نقاط عن الأرجنتين المتصدرة، ويتقدم بنقطتين فقط على الإكوادور صاحبة المركز السادس والأخير، الذي يضمن لصاحبه التأهل لنهائيات 2026.

وفي أول مباراة بعد الهزيمة المخيبة للآمال أمام أوروغواي في دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا قدمت البرازيل أداء باهتاً آخر، واستحوذت على الكرة لكنها فشلت في صنع فرص واضحة طوال المباراة. وأخطأت البرازيل في العديد من التمريرات وعانت من صعوبة في الهجوم، إذ لم يكن لديها أفكار حول كيفية اختراق دفاع الإكوادور الصلب. وظهرت الإكوادور بأداء قوي للغاية. ولم تسدد البرازيل سوى مرتين على المرمى في الشوط الأول عن طريق رودريغو، الذي نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 29، بعد أن سدد كرة من عند حافة منطقة الجزاء اصطدمت بمدافع والقائم الأيمن،وسكنت شباك الحارس.

وقال رودريغو لمحطة غلوبو البرازيلية: ((كنا بحاجة إلى هذا الفوز، لا يهم إن كان الأداء سيئاً أم لا. سعيد بالفوز والتسجيل، وأتمنى أن يساعدنا ذلك على التحسن والتقدم إلى المستوى،الذي نريد الوصول له)).

MENAFN08092024000110011019ID1108648584

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث