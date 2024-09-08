منتخب البرازيل يوقف سلسلة الهزائم بفوز باهت على الإكوادور

عادت البرازيل للانتصارات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بفوز باهت 0-1 على الإكوادور، أول من أمس، بفضل هدف في الشوط الأول من رودريغو، مهاجم ريال مدريد.

وبعد سلسلة من الهزائم في ثلاث متتالية بالتصفيات فعلت البرازيل ما يكفي للفوز، الذي قاد بطل العالم خمس مرات للمركز الرابع في الترتيب بعشر نقاط.

ويتأخر الفريق بفارق ثماني نقاط عن الأرجنتين المتصدرة، ويتقدم بنقطتين فقط على الإكوادور صاحبة المركز السادس والأخير، الذي يضمن لصاحبه التأهل لنهائيات 2026.

وفي أول بعد الهزيمة المخيبة للآمال أمام أوروغواي في دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا قدمت البرازيل أداء باهتاً آخر، واستحوذت على الكرة لكنها فشلت في صنع فرص واضحة طوال المباراة. وأخطأت البرازيل في العديد من التمريرات وعانت من صعوبة في الهجوم، إذ لم يكن لديها أفكار حول كيفية اختراق دفاع الإكوادور الصلب. وظهرت الإكوادور بأداء قوي للغاية. ولم تسدد البرازيل سوى مرتين على المرمى في الشوط الأول عن طريق رودريغو، الذي نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 29، بعد أن سدد كرة من عند حافة منطقة الجزاء اصطدمت بمدافع والقائم الأيمن،وسكنت شباك الحارس.

وقال رودريغو لمحطة غلوبو البرازيلية: ((كنا بحاجة إلى هذا الفوز، لا يهم إن كان الأداء سيئاً أم لا. سعيد بالفوز والتسجيل، وأتمنى أن يساعدنا ذلك على التحسن والتقدم إلى المستوى،الذي نريد الوصول له)).