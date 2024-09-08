رئيس البرازيل السابق يهاجم قاضي المحكمة العليا بعد حجب «إكس»

وصف الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو قاضي المحكمة العليا الذي أمر بحجب منصة إكس بـ"الديكتاتور"، وذلك خلال تظاهرة أمس في ساو باولو جذبت عدداً أقل من المؤيدين مقارنة بالسابق.

وتجمَّع عشرات الآلاف في باوليستا، الشارع الرئيس في المدينة، مرتدين الأصفر والأخضر، وهما لونا العلم البرازيلي.

وهتف بولسونارو من على منصة: "يجب أن نضع حداً لمن يتجاوزون حدود دستورنا".

ثم تحدث بعد ذلك عن طلب عزل القاضي ألكسندر مورايس الذي من المقرر أن يقدمه نواب يمينيون إلى مجلس الشيوخ الاثنين. وهذه الخطوة التي لا تزال نتيجتها غير مؤكدة إلى حد كبير في الوقت الحالي، يدعمها إيلون ماسك.

وقال بولسونارو: "آمل بأن يضع مجلس الشيوخ حداً لألكسندر دي مورايس، هذا الديكتاتور الذي يلحق بالبرازيل ضرراً أكبر من الضرر الذي يلحقه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نفسه".

ونظم اليمين السياسي في البرازيل بقيادة بولسونارو هذا التجمع من أجل "الديمقراطية والحرية"، أمس، وسط جدل حول حرية التعبير إثر حجب "إكس"، منصة التواصل الاجتماعي المفضلة لدى الرئيس السابق.

ودعا بولسونارو إلى التظاهر في ساو باولو، كبرى مدن أمريكا اللاتينية، في يوم الاستقلال الذي يتم الاحتفال به في العاصمة برازيليا باستعراض يحضره الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال بولسونارو على "إنستغرام": "لا جدوى من الاحتفال باستقلالنا إذا كنا محرومين من الحرية".

ومن خلال هذا التجمع، يأمل بولسونارو في إظهار نفوذه السياسي قبل شهر من الانتخابات البلدية في الدولة التي تشهد استقطاباً سياسياً حاداً.

وهُزم بولسونارو قبل نحو عامين أمام لولا. وفي 8 يناير 2023، بعد أسبوع على تنصيب لولا، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مقار القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا، وألحقوا بها أضراراً جسيمة. وطالبوا الجيش بإطاحة لولا وزعموا، دون دليل، أن الانتخابات سُرقت من بولسونارو. ويخضع بولسونارو للتحقيق بتهمة محاولة الانقلاب على خلفية تلك الأحداث.