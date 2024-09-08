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البحرين تتوج بلقب بطولة الخليج لكرة السلة للمرة الأولى

9/8/2024 12:15:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 7 - 9 (كونا) -- توج منتخب البحرين اليوم السبت بلقب بطولة الخليج لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره القطري بفارق خمس نقاط فيما حل المنتخب الكويتي في المركز الثالث والمنتخب السعودي في المركز الرابع.
وفاز مستضيف البطولة على المنتخب القطري في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة (73 - 68) ليحرز منتخب البحرين المركز الاول ومنتخب قطر المركز الثاني.
وفي المباراة الثانية أحرز المنتخب الكويتي المركز الثالث بعد فوزه على نظيره المنتخب السعودي بنتيجة (80 - 77) الذي جاء في المركز الرابع.
واحتضنت مملكة البحرين بطولة الخليج للرجال لكرة السلة من الثاني بحضور ورعاية النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحرينية الشيخ خالد بن حمد. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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