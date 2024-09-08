البحرين تتوج بلقب بطولة الخليج لكرة السلة للمرة الأولى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 7 - 9 (كونا) -- توج منتخب
البحرين اليوم السبت بلقب بطولة الخليج لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره القطري بفارق خمس نقاط فيما حل المنتخب الكويتي في المركز الثالث والمنتخب السعودي في المركز الرابع.
وفاز مستضيف البطولة على المنتخب القطري في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة (73 - 68) ليحرز منتخب البحرين المركز الاول ومنتخب قطر المركز الثاني.
وفي المباراة الثانية أحرز المنتخب الكويتي المركز الثالث بعد فوزه على نظيره المنتخب السعودي بنتيجة (80 - 77) الذي جاء في المركز الرابع.
واحتضنت مملكة البحرين بطولة الخليج للرجال لكرة السلة من الثاني بحضور ورعاية النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحرينية الشيخ خالد بن حمد. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
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