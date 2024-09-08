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السودان يرفض توصيات بعثة مجلس حقوق الانسان الدولي لتقصي الحقائق

9/8/2024 12:15:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 7 - 9 (كونا) -- أعلن السودان اليوم السبت رفضه الكامل لتوصيات بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان الدولي في أكتوبر 2023 معتبرا أن التقرير الذي نشرته البعثة قبل بدء دورة المجلس في 10 سبتمبر الجاري "يعكس افتقارها للمهنية والاستقلالية".
ورأت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي "أن البعثة تحولت إلى هيئة سياسية تخدم مصالح دول معينة متجاوزة حدود تفويضها القانوني".
وأشارت الوزارة إلى "أن البعثة تناولت الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي لكنها في الوقت ذاته أوصت بفرض حظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تدافع عن المدنيين".
واعتبرت هذه التوصية "تناقضا واضحا مع الواقع" مؤكدة أن حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان ومشيرة إلى توقيع إعلان جدة في مايو 2023 كإطار عملي لحماية المدنيين.
وأوضحت الخارجية السودانية أن الحكومة شكلت اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني مؤكدة التزام السودان بمحاربة الإفلات من العقاب وتقديم تقريرها المرحلي في الاجتماع المرتقب لمجلس حقوق الإنسان.
وأعربت عن استيائها من تجاهل الأطراف الدولية للمقترحات العملية التي قدمها السودان مشددة على أن الدور الطبيعي لمجلس حقوق الإنسان يجب أن يكون دعم المسار الوطني وليس فرض آليات خارجية بديلة.
كما جددت موقف الحكومة السودانية المعلن بعدم التعاون مع بعثة تقصي الحقائق ورفض توصياتها.
وكانت بعثة دولية قد أوصت أمس الجمعة بفرض حظر على توريد الأسلحة وتوسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل أراضي السودان ونشر قوة حفظ سلام لحماية المدنيين في ظل استمرار القتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وفي أكتوبر من العام الماضي اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان حول الانتهاكات والجرائم التي رافقت القتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع. (النهاية)

م ع م / ر ج



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